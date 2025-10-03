#АЭС в Казахстане
Общество

Какой штраф грозит за продажу фастфуда и сладких напитков в школьных столовых

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 17:46 Фото: akorda.kz
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Нуркан Садвакасов на брифинге в СЦК 3 октября 2025 года озвучил суммы штрафов, которые грозят в случае продажи в школьных столовых фастфуда и сладких напитков, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в некоторых школьных столовых, несмотря на запрет, продолжают продавать запрещенные продукты питания – хот-доги, гамбургеры, пиццы, чипсы и сладкие напитки. Они поинтересовались, какое наказание грозит за такие действия.

"Продукты, которые вы перечисляете – пицца, булочки, другой фастфуд, относятся к нездоровым продуктам. Это не новые нормы запрета на объектах образования, в действующие санитарные правила эта норма уже включена. (Если продолжают продавать. – Прим. ред.), я думаю, это ответственность каждого предпринимателя, тем более они знают", – отметила глава Управления контроля за объектами питания, образования и воспитания Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Гулшарат Кожатова.

При этом она указала на важность общественного контроля.

"Попечительский совет школ, бракеражная комиссия имеют право проверять каждый день работу столовых. Не только имеют право, а обязаны заходить, проверять полностью состояние пищеблока, в том числе меню, как приготовлена еда, качество продукции, наличие документов, срок хранения, условия хранения", – добавила спикер.

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркан Садвакасов в свою очередь озвучил суммы штрафов, которые могут наложить на организаторов школьного питания в случае нарушений.

"425 статья КоАП – "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Санкция статьи варьируется в зависимости от субъекта: если физлицо – то 30 МРП, если МСБ – 230 МРП и если крупный бизнес – 1600 МРП грозит предпринимателям. Если будет обращение, то будет соответствующая проверка, в случае выявления нарушений в ходе проверки обязательно возбуждается административное производство, то есть составляется протокол и выносится соответствующее решение", – резюмировал он.

Ранее Гулшарат Кожатова рассказала о планах ввести в организациях пребывания детей внезапную проверку.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
