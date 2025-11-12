Почему пациенты с гриппом и ОРВИ лежат в коридорах больниц, объяснили в Минздраве

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК 12 ноября 2025 года прокомментировала видео с пациентами инфекционных стационаров, лежащими в коридорах, передает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова объяснила алгоритм госпитализации в инфекционные стационары. "Это же инфекционное заболевание, поэтому в стационарах после выписки пациентов проводится дезинфекция боксов и палат. И после этого минимум час нельзя заходить туда. Поэтому надо подождать. Наверное, в этот период и лежат (пациенты. – Прим. ред.) в коридорах", – объяснила она. В целом, по ее данным, на сегодня по стране имеется 7738 койко-мест. "На сегодня в Алматы, Астане, Шымкенте, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Павладарской областях до 89-90% койко-мест заняты", – пояснила она. 11 ноября 2025 заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Роза Кожапова опровергла слухи о циркуляции в Казахстане нового вируса гриппа.

