Почему пациенты с гриппом и ОРВИ лежат в коридорах больниц, объяснили в Минздраве
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК 12 ноября 2025 года прокомментировала видео с пациентами инфекционных стационаров, лежащими в коридорах, передает корреспондент Zakon.kz.
Сархат Бейсенова объяснила алгоритм госпитализации в инфекционные стационары.
"Это же инфекционное заболевание, поэтому в стационарах после выписки пациентов проводится дезинфекция боксов и палат. И после этого минимум час нельзя заходить туда. Поэтому надо подождать. Наверное, в этот период и лежат (пациенты. – Прим. ред.) в коридорах", – объяснила она.
В целом, по ее данным, на сегодня по стране имеется 7738 койко-мест.
"На сегодня в Алматы, Астане, Шымкенте, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Павладарской областях до 89-90% койко-мест заняты", – пояснила она.
11 ноября 2025 заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Роза Кожапова опровергла слухи о циркуляции в Казахстане нового вируса гриппа.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript