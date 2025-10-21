#АЭС в Казахстане
События

Мертвая женщина и полицейский без сознания в опорном пункте Караганды: кого уволили

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:07 Фото: Zakon.kz
После случая с обнаружением в отделе полиции в Караганде мертвой женщины и стража порядка без сознания провели служебное расследование, по итогам которого два начальника лишились должностей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 октября рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

"По факту инцидента, произошедшего в опорном пункте Михайловского отдела полиции, проведено служебное расследование и заседание дисциплинарной комиссии. По результатам рассмотрения начальник и заместитель данного отдела полиции освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены ряд руководящих сотрудников Управления полиции города Караганды и Департамента полиции области", – сказано в сообщении.

В полиции также сообщили, что по факту обнаружения тела женщины проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:07
Полицейский из опорного пункта Караганды пошел на поправку

Участковый инспектор полиции на время досудебного расследования в соответствии с требованиями законодательства отстранен от службы в связи с нахождением в больнице.

"Вопрос о его увольнении будет рассмотрен после завершения лечения. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Департамента полиции", – добавили в ДП.

1 октября 2025 года в одном из опорных пунктов Караганды были найдены мертвая женщина и полицейский без сознания. Тогда же вице-министр внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что к расследованию подключили Департамент собственной безопасности. А министр внутренних дел Ержан Саденов назвал этот случай позорным.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
