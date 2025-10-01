#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Происшествия

В Караганде – ЧП: в опорном пункте нашли тело женщины и полицейского без сознания

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:29 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют информацию о том, что в одном из опорных пунктов Караганды нашли тело женщины и полицейского без сознания. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

В ведомстве 1 октября 2025 года подтвердили эти данные.

По официальным данным, в одном из опорных пунктов полиции города ночью было обнаружено тело женщины. На месте также находился сотрудник полиции без сознания – его госпитализировали.

Начальник регионального ДП Негмет Исмагулов уточнил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти".Негмет Исмагулов

Также для объективной проверки создана специальная следственно-оперативная группа.

"Назначено служебное расследование. Все действия будут тщательно расследованы, а виновные лица привлечены к строгой ответственности".Негмет Исмагулов

Кроме того, Исмагулов в заключительной части своего обращения призвал граждан воздержаться от распространения недостоверной информации.

31 августа 2025 года в поселке Топар Карагандинской области сотрудник Министерства внутренних дел (УССО МВД) застрелил напарника. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы – Бишкек
15:17, 30 сентября 2025
Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Алматы – Бишкек
Сотрудник банка помогал мошенникам: ущерб в 155 млн тенге и конфискация базы отдыха, земли в Астане
10:21, 30 сентября 2025
Сотрудник банка помогал мошенникам: ущерб в 155 млн тенге и конфискация базы отдыха, земли в Астане
Алматинские яблоки, бешбармак и Байтерек: британский блогер объехал 116 стран и влюбился в Казахстан
17:39, 29 сентября 2025
Алматинские яблоки, бешбармак и Байтерек: британский блогер объехал 116 стран и влюбился в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: