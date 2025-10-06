#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Общество

Президент направил поздравление в честь 275-летнего юбилея Бекета Ата Мырзагулулы

Юбилей Бекета Ата Мырзагулулы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 11:34 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
В местности Тобыкты Мангистауской области был проведен ряд мероприятий в честь 275-летия Бекета Ата Мырзагулулы и его духовного наставника Шопан Ата.

В двухдневном масштабном мероприятии приняли участие более 10 тысяч гостей из разных уголков Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо по случаю юбилея, в котором отметил особое значение Бекета Ата в духовной жизни народа. Поздравление президента народу зачитал аким области Нурдаулет Килыбай.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"Бекет Мырзагулулы  – один из выдающихся сынов своего народа, ставший опорой и защитой для своего края. Он посвятил всю свою жизнь просветительской деятельности и обогащению духовного мировоззрения народа. Бекет Ата известен всему казахскому народу и братским странам как великий мыслитель и духовный наставник. По моему поручению ведется работа по включению подземной мечети в Огланды и других исторических объектов этого региона в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Культурная и духовная ценность личности мыслителя, призывавшего людей к добру и согласию, по праву считается бесценным достоянием нашей национальной идентичности. Сохранить и передать его потомкам  – наш священный долг. Желаю всем благополучия и процветания",  – говорится в поздравлении.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, представители интеллигенции, общественные деятели, молодежь и др.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В рамках юбилейного торжества были организованы соревнования по национальным видам спорта – конные забеги, аламан-байге, казакша курес, поднятие гири и другие. Для гостей установили свыше 100 юрт и провели ас.

Кроме того, мероприятие продолжилось насыщенной духовно-культурной программой. На площадке "Ойталқы" известные личности поделились своими глубокими мыслями о единстве, сплоченности и духовной преемственности. Концертная программа "Маңғыстау машайықтың басқан жері" и вечер традиционного искусства "Әулиелер әуезі" подарили зрителям сильные духовные впечатления.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Все юбилейные мероприятия были организованы за счет спонсорских средств.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Токаев посетил подземную мечеть Бекет-ата
21:12, 07 ноября 2022
Токаев посетил подземную мечеть Бекет-ата
Президент направил поздравление по случаю открытия памятника Нургисе Тлендиеву
16:40, 03 октября 2025
Президент направил поздравление по случаю открытия памятника Нургисе Тлендиеву
"Не хуже Мальдив и Сейшел": бывалый путешественник влюбился в природу Казахстана
11:53, Сегодня
"Не хуже Мальдив и Сейшел": бывалый путешественник влюбился в природу Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: