Президент направил поздравление в честь 275-летнего юбилея Бекета Ата Мырзагулулы

В местности Тобыкты Мангистауской области был проведен ряд мероприятий в честь 275-летия Бекета Ата Мырзагулулы и его духовного наставника Шопан Ата.

В двухдневном масштабном мероприятии приняли участие более 10 тысяч гостей из разных уголков Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо по случаю юбилея, в котором отметил особое значение Бекета Ата в духовной жизни народа. Поздравление президента народу зачитал аким области Нурдаулет Килыбай.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"Бекет Мырзагулулы – один из выдающихся сынов своего народа, ставший опорой и защитой для своего края. Он посвятил всю свою жизнь просветительской деятельности и обогащению духовного мировоззрения народа. Бекет Ата известен всему казахскому народу и братским странам как великий мыслитель и духовный наставник. По моему поручению ведется работа по включению подземной мечети в Огланды и других исторических объектов этого региона в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Культурная и духовная ценность личности мыслителя, призывавшего людей к добру и согласию, по праву считается бесценным достоянием нашей национальной идентичности. Сохранить и передать его потомкам – наш священный долг. Желаю всем благополучия и процветания", – говорится в поздравлении.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, представители интеллигенции, общественные деятели, молодежь и др.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В рамках юбилейного торжества были организованы соревнования по национальным видам спорта – конные забеги, аламан-байге, казакша курес, поднятие гири и другие. Для гостей установили свыше 100 юрт и провели ас.

Кроме того, мероприятие продолжилось насыщенной духовно-культурной программой. На площадке "Ойталқы" известные личности поделились своими глубокими мыслями о единстве, сплоченности и духовной преемственности. Концертная программа "Маңғыстау машайықтың басқан жері" и вечер традиционного искусства "Әулиелер әуезі" подарили зрителям сильные духовные впечатления.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Все юбилейные мероприятия были организованы за счет спонсорских средств.