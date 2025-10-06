#АЭС в Казахстане
Общество

Три новых медучреждения открылись в зоне астанинской агломерации

Три новых больницы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 16:21 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В Целиноградском районе Акмолинской области в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" начали работу три новых медицинских объекта, передает Zakon.kz.

Все они получили лицензию на оказание медицинской деятельности и уже принимают первых пациентов. В селе Арайлы открылась врачебная амбулатория, рассчитанная на 50 посещений в смену. К ней прикреплено 2 828 жителей. Здесь оказывают первичную медико-санитарную, экстренную и неотложную помощь, проводят лабораторную диагностику и профилактическую работу, включая вакцинацию.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тонкерис обслуживает 1 458 сельчан. Медицинскую помощь оказывают фельдшер и санитарка. Среди направлений их работы – профилактика заболеваний, скрининговые обследования, патронаж беременных женщин и детей, а также вакцинация. Новый медицинский пункт в селе Ынтымак рассчитан на более чем тысячу жителей. Он оснащен современным оборудованием, имеет доврачебный, смотровой и процедурный кабинеты.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

На торжественном открытии объектов присутствовала заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова. В своем выступлении она подчеркнула, что развитие сельского здравоохранения является одним из ключевых направлений региональной политики.

"В рамках поручения главы государства в регионе проводится работа по предоставлению качественной медицинской помощи. Мы стремимся, чтобы услуги были доступны каждому жителю, независимо от того, живет ли он в городе или в небольшом селе. Это не просто здания – это уверенность людей в завтрашнем дне и сохранение жизни в селах", – отметила Алтынай Амренова.

Ветеран медицины Целиноградского района Токтар Кожабаева добавила, что теперь медицинские работники могут трудиться в комфортных условиях.

"Раньше мы находились в арендованном здании площадью 480 квадратных метров. Сегодня же у нас есть современные кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, кашлевая кабина, видеокольпоскоп. Отдельные входы предусмотрены для пациентов с признаками инфекционных заболеваний", – рассказала она.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Открытие новых объектов позволит значительно повысить доступность и качество медицинских услуг для жителей сельских округов. Теперь помощь можно получить в шаговой доступности, что особенно важно для людей пожилого возраста, родителей с детьми и тех, кто нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Новые учреждения станут важным вкладом в укрепление здоровья населения района и повышение уровня жизни на селе.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
