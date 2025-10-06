В Алматы до конца года планируют обновить более тысячи светильников

Управление энергетики и водоснабжения Алматы совместно с ГКП на ПХВ "Алматы Қала Жарық" сообщает о выполненных работах в рамках программы модернизации наружного освещения города.

В число обновленных объектов вошли Дворец Республики, скверы Шухова и "Дружба", аллея по ул. Тулебаева, пр. Сейфуллина, а также улицы Шолохова и Саина.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На территории Дворца Республики установлено 60 новых опор освещения, проложено 700 м кабеля 5*10. В сквере Шухова смонтированы 32 торшерных светильника мощностью 100 Вт (3000 К). В сквере "Дружба" заменены 65 устаревших светильников на современные энергоэффективные аналоги (100 Вт, 3000 К).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, на ул. Тулебаева заменено 97 светильников, что позволило улучшить равномерность освещения тротуаров. На улице Шолохова заменено 210 осветительных приборов на торшерах, что повысило энергоэффективность. На ул. Саина ведется замена 150-ваттных светильников на более мощные 200-ваттные – уже обновлено 750 единиц оборудования.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Реализация указанных мероприятий позволила повысить уровень освещенности и безопасность дорожного движения, создать более комфортные условия для жителей и гостей города, а также придать общественным пространствам современный архитектурный облик.