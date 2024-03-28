Аварийные отключения электричества в Алматы: диспетчерские службы работают круглосуточно

В Алматы в связи с ухудшением погодных условий возможны аварийные отключения электричества, в том числе и на линиях наружного освещения. Аварийные бригады "Алматы Қала Жарық" и "Алатау Жарық Компаниясы" работают в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, дежурные бригады оперативно реагируют на все обращения и работают над скорейшим устранением неполадок.

Информацию по всем отключениям можно получить на официальном сайте АО "АЖК" www.azhk.kz, в разделе "Интерактивная карта отключений электроэнергии г. Алматы".

Для оперативного предоставления информации по поводу причины перебоев электроснабжения необходимо обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99.

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8 771-718-24-39, 8 771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 "Алматы Қала Жарық".

Диспетчерские пункты работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Алматы все коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за дождя.