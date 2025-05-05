Уровень освещенности в Алматы до конца 2025 года доведут до 100%

В Алматы продолжается масштабная модернизация системы наружного освещения. В 2024 году уровень освещенности городских улиц превысил 85%, а к концу текущего года планируется приблизить этот показатель к 100%.

За четыре месяца этого года в городе восстановлено свыше 12 тыс. светоточек, заменено около 110 км кабеля и установлено 450 новых опор наружного освещения. Благодаря непрерывному проведению этих работ количество обращений граждан по вопросам уличного освещения сократилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в социальных сетях и СМИ все еще встречается критика.

Руководитель ГКП "Алматы Кала Жарык" Игорь Мысик предоставил подробную информацию о текущем состоянии уличного освещения в Алматы, подчеркнув, что работы продолжаются в плановом режиме с целью полного освещения городских улиц в рамках исполнения поручения главы государства.

– Игорь Иванович, что сегодня происходит в городе с наружным освещением? Удалось ли вам решить проблемы, с которыми вы столкнулись?

– Да, действительно, мы столкнулись с серьезными проблемами с наружным освещением. В период с 2019 по 2023 год городское освещение находилось в частных руках – им управлял консорциум из трех компаний в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Частный партнер не выполнил взятые на себя обязательства, поэтому договор по проекту "Модернизация наружного освещения города Алматы" был с ним расторгнут в судебном порядке летом 2023 года. Частный партнер в свою очередь в ноябре 2023 года подал апелляционную жалобу, которую суд отклонил в январе 2024 года, таким образом, решение суда о расторжении договора ГЧП вступило в законную силу. Аким города поручил в кратчайшие сроки привести наружное освещение в порядок и передать обслуживание сетей ГКП "Алматы Кала Жарык", а сами сети – на баланс районных акиматов.

Основная проблема заключалась в том, что большинство линий наружного освещения были на тот момент в изношенном состоянии, оборудование сильно устарело, качество светильников – низкое. К тому же бывший частный партнер так и не передал надлежащим образом линии освещения в городское хозяйство и перестал выходить на связь.

На совещании в Алматы в августе 2023 года президентом РК Касым-Жомартом Токаевым было дано поручение полностью осветить город к концу 2025 года. Мы совместно с городским акиматом приступили к его исполнению и уже в 2024 году довели уровень освещенности Алматы до 85%. Задача на 2025 год – повысить этот показатель до 100%.

По поручению акима города был разработан план, состоящий из трех этапов. Первая задача заключалась в восстановлении существующего освещения. Мы практически завершили ее: все действующие линии были приведены в рабочее состояние и продолжают поддерживаться. С того момента, как "Алматы Кала Жарык" полноправно приступило к своим обязанностям (напомню, это январь 2024 года), в городе было заменено свыше 45 тыс. светильников, установлено более 3 тыс. новых опор, протянуто порядка 500 км кабеля.

Конечно, бывают неисправности, но это неизбежно, поскольку сети имеют большой износ. Мы не меняли их полностью, а восстанавливали. Это можно сравнить с ремонтом старой машины: ее возможно починить, но она будет ломаться чаще, чем новая.

На втором этапе мы приступили к улучшению освещенности. Там, где ее недостаточно, мы усиливаем работу, а также устанавливаем освещение на участках, где оно вообще отсутствовало исторически. В прошлом году мы устранили 120 ранее неосвещенных мест, в 2025 году осветим еще порядка 1200 темных участков – это в 10 раз больше.

Строительство новых линий ведется полным ходом, но этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы, поскольку существуют строительные нормы и стандарты, которые нужно соблюдать. При этом мы придерживаемся принципа по обеспечению высокого качества наружного освещения. Работа продвигается по утвержденному плану.

Третий этап – это полная автоматизация системы освещения, которая позволит значительно улучшить надежность и оперативность регулирования осветительных систем в городе. Сейчас мы устанавливаем новые шкафы управления наружным освещением (ШУНО), обновляем программное обеспечение, меняем оборудование. Для повышения эффективности управления наружным освещением с начала 2025 года произведена замена 320 ШУНО из 1 100, подлежащих модернизации (всего по городу насчитывается порядка 1500 ШУНО). К концу года планируется обновить 70% таких шкафов.

– Если вы восстановили все поврежденные участки, почему на некоторых из них фонари продолжают гаснуть?

– Мы восстановили все неисправности, которые существовали в городской системе освещения до того, как "Алматы Кала Жарык" были переданы эти функции.

В качестве примера хочу привести одно из излюбленных для вечерних прогулок мест, которое выбирают алматинцы и туристы, – сквер вдоль реки Есентай. В феврале текущего года здесь произошел обрыв кабельной линии под землей, и к нам стали поступать жалобы от населения. Наши бригады выявили место обрыва, оперативно устранив его, но кабель оказался настолько изношен, что в марте произошел новый обрыв уже на другом отрезке этого же участка, а в апреле – еще на одном. В результате пришлось заменить 400 метров кабеля, сейчас освещение там полностью восстановлено.

Мы не можем полностью демонтировать всю старую систему освещения и установить вместо нее новую. Так же невозможно "остановить" весь город и заниматься только установкой освещения. Мы можем только поддерживать в исправном состоянии те сети, которые мы "получили в наследство", и по возможности устранять все недочеты, чтобы они больше не повторялись.

Алматы продолжает развиваться, и нам необходимо оперативно реагировать на изменения. Строительные работы, повреждения от деревьев во время снегопадов и сильных ветров, а также ДТП, в которых часто страдают фонарные столбы, – все это накладывает дополнительные трудности.

– Почему некоторые улицы, например, Тимирязева, местами освещены только с одной стороны, а на другой нет фонарей? Причем как на проезжей части, так и на тротуарах.

– Это связано с тем, что система освещения на некоторых улицах изначально так была спроектирована – с освещением только одной стороны. В советское время, когда поток машин на дорогах был в сотни, а то и в тысячи раз меньше, возможно, этих фонарей было достаточно. Но сейчас ситуация изменилась, и мы вносим корректировки с учетом современных требований.

На основании обращений граждан и собственного мониторинга мы выявляем недостаточно освещенные участки и устанавливаем дополнительные фонари. Например, на улице Байзакова, которая на отрезке от Гоголя до проспекта Райымбека освещалась лишь по восточной стороне, мы установили 50 кронштейнов и 8 новых опор освещения, а вместе с ними и 60 светильников. Это обеспечило дополнительное освещение западной стороны улицы.

Аналогичная ситуация была и на улице Ауэзова (от Толе би до Гоголя). Там для улучшения освещенности мы установили 20 новых фонарей по западной стороне. Нами также уделяется большое внимание общественным пространствам. К примеру, на площади Республики мы установили дополнительно 9 опор освещения, 16 новых прожекторов освещают площадь Абая перед Дворцом Республики.

Что касается улицы Тимирязева, ее недостаточно освещенные отрезки тоже выявлены и изучены, в плановом порядке освещение на них будет усилено.

– Часто ли бывает, что в центре города освещено практически все, а в ранее присоединенных к Алматы районах – оставляет желать лучшего?

– Вы правы, такие участки действительно существуют, особенно в районах, которые раньше относились к Алматинской области. Мы знаем о них, и у нас есть план, который мы намерены выполнить до конца 2025 года.

Мы активно собираем информацию о таких участках от жителей и районных акиматов. К примеру, в Алатауском районе без освещения был целый микрорайон Туркестан, где ни на одной улице не было ни одного фонаря. Наши специалисты проводили обходы, рисовали схемы, подсчитывали количество необходимого материала. В итоге на 7 улицах этого микрорайона было установлено 90 светильников вместе с опорами и кронштейнами. Повторюсь, таких участков в прошлом году было 120. В 2025 году планируется осветить в 10 раз больше – 1200 ранее неосвещенных участков. Работы ведутся активно.

– Как проходит масштабная реконструкция освещения в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев? Некоторые горожане заметили неработающие фонари на аллеях в начале весны.

– В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев установлено более 500 осветительных приборов, и все они функционируют в штатном режиме. В начале весны мы выявили, что 10% ламп и светильников перегорели, все они были оперативно заменены на новые, и сегодня парк полностью освещен.

Мы внимательно следим за состоянием освещения в таких знаковых местах, особенно с учетом подготовки к 80-летию Великой Победы, когда данный парк станет местом празднования для алматинцев и гостей нашего родного города.

Силами АКЖ дополнительно установлены 11 больших столбов освещения возле Дома армии, 22 тротуарные опоры, а также архитектурная подсветка здания с использованием 30 прожекторов.

– А как обстоят дела с освещением в других парках города?

– Мы следим за освещением абсолютно во всех городских парках и скверах. Где требуется – там проводим ремонтно-восстановительные работы. К примеру, в настоящее время идет замена подземного кабеля в парках "Шугыла", "Желтоксан" и на пересечении улиц Сейфуллина и Шолохова. Также начата работа по замене 5 км кабельной линии вдоль реки Малая Алматинка (от улицы Макатаева до улицы Курмангазы). Здесь тоже любят гулять горожане, и после их жалоб на нестабильное освещение мы приступили к масштабной замене. К лету эти работы будут завершены.

– Почему вдоль дорог в городе стоят такие высокие столбы, и не создают ли деревья проблемы с освещенностью в весенне-летний период?

– Высота опор регулируется международными нормами и зависит от типа территории, которую они освещают. Высокие столбы (7-12 метров) необходимы для обеспечения широкого светового пятна на улицах, дорогах и мостах, а для парков, скверов и бульваров используются опоры меньшей высоты (3–7 метров).

Алматы очень зеленый город и обилие деревьев – часть городской экосистемы. В городе много насаждений, которые затеняют светильники, мы регулярно вместе с другими предприятиями занимаемся санитарной обрезкой деревьев и устанавливаем новые 4-метровые кронштейны, которые позволяют избежать проблем с освещением. Это новшество, которое мы ввели в этом году.

Кронштейны устанавливаются над проезжей частью, выступают прямо к центру дороги и дают яркий свет. Такие светильники не будут укрыты кронами деревьев, что решит вопросы качества освещения наших дорог. Пока мы поставили такие кронштейны на нескольких улицах в центре Алматы, будем их устанавливать и в других районах города.

– Водители, безусловно, будут благодарны таким новшествам. А что делается для удобства пешеходов?

– В Алматы функционируют 4 вида наружного освещения: уличное, дворовое, парковое (пешеходные зоны, тротуары) и архитектурно-декоративное (фасады зданий). В городе особое внимание уделяется тротуарному освещению, которое формируется как новый, отдельный элемент городской системы – для повышения безопасности и комфорта горожан. Начиная с 2025 года, при реализации всех новых проектов уличного освещения обязательно предусматриваются работы по освещению тротуаров.

Также в этом году, по инициативе акима города Ерболата Досаева, мы впервые начали устанавливать ночную подсветку на пешеходных переходах, что уже положительно оценили алматинцы.

После того, как мы улучшили освещение дорог, для нас стало очевидно, что в некоторых местах недостаточно освещены пешеходные зоны. И мы начали это исправлять. Мы уже охватили пешеходные пространства и основные туристические маршруты в центре города. К примеру, только в Алмалинском районе на тротуарах установлено более 300 кронштейнов и столько же светильников, эта работа будет продолжена и в других районах.

Все это проводится в рамках второго этапа нашего плана по усовершенствованию системы наружного освещения. Мы идем в ногу со временем и стараемся внести что-то новое в существующую систему. Зимой мы подсвечивали разноцветными фонарями деревья, что очень понравилось горожанам. Мы также подсветили памятники истории и культуры, теперь они выглядят более презентабельно, можно заметить, как вечером люди часто фотографируются возле таких мест.

– А третий этап, как вы говорили в начале, это автоматизация – то есть переход на новые ШУНО. Что это такое, и как это поможет приблизить город к полному и качественному наружному освещению?

– ШУНО, или шкафы управления наружным освещением, являются основными точками питания в городе и позволяют управлять всем уличным освещением. От их надежной работы зависит стабильность световой инфраструктуры.

Для комплексного решения проблем с наружным освещением принято решение о модернизации ШУНО. Роль новых ШУНО в обеспечении алматинцев бесперебойным наружным освещением неоценима. В городе полным ходом идет замена старых шкафов управления на новые. Установленное в них современное оборудование позволяет значительно сократить количество аварийных отключений, ускоряя процесс обнаружения и устранения неисправностей и в целом обеспечивая бесперебойное и качественное наружное освещение. В текущем году планируется установка 800 новых ШУНО. Ранее 60% отключений линий было вызвано изношенностью именно этого оборудования.

– Во многих крупных городах и столицах устанавливается подсветка фасадов объектов и зданий, считающихся визитными карточками и достопримечательностями этих мегаполисов. Как обстоят дела в Алматы?

– Мы тоже не отстаем от этого процесса. В городе уже установлена подсветка на обоих железнодорожных вокзалах, на высотках на площади Республики, на зданиях Казгидромета, акиматов, Дома армии и некоторых других знаковых объектах. Теперь в темноте их сразу видно. В этом году архитектурным и художественным освещением будут охвачены порядка 70 фасадов по всему городу. Это такие здания, которые несут культурную, образовательную и социальную значимость для Алматы. Среди них – Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, спортивно-культурный комплекс им. Балуана Шолака, трамплин Сункар и многие другие.

– Как ведется работа с жалобами населения? Успеваете ли вы своевременно реагировать на заявки жителей?

– За 4 месяца текущего года наши бригады отработали около 4300 заявок горожан в то время, как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано свыше 13 тыс. жалоб населения по вопросам уличного освещения. Сокращение числа обращений на 70% – один из важнейших показателей нашей работы.

Срок устранения неполадок сейчас не превышает 5 дней, тогда как раньше на обслуживание уходили недели, а порой и месяцы. По поручению акима города мы увеличили штат сотрудников и приобрели дополнительную технику. Ежедневно на круглосуточное дежурство заступают 40 бригад, это в 5 раз больше, чем было еще полтора года назад.

– Почему в городе часто можно увидеть горящие фонари днем? А на некоторых столбах открыты крышки и оттуда торчат провода, в парках есть разбитые плафоны…

– Основная причина дневного горения фонарей – проведение ремонтно-восстановительных работ, требующих в обязательном порядке кратковременного включения линий наружного освещения.

Что касается открытых смотровых люков и поврежденных плафонов, то это, к сожалению, результат вандализма. Злоумышленники нередко повреждают элементы освещения, включая несанкционированное вскрытие ШУНО, и это представляет серьезную опасность для их жизни. Такие действия требуют от нас значительных временных и ресурсных затрат на восстановление.

– Согласно поручению главы государства, к концу 2025 года Алматы должен быть обеспечен наружным освещением на 100%. А как вы определяете уровень освещенности города? От каких показателей отталкиваетесь?

– Исполнение поручения главы государства по обеспечению алматинцев качественным освещением – наш главный приоритет. Освещенность города измеряется двумя показателями: количественным и качественным.

В городе насчитывается порядка 190 тыс. светоточек. Через опросы населения и собственный мониторинг мы выявили около 1200 неосвещенных участков. Для их освещения необходимо установить 22 600 светильников. Эта цифра и отражает то количество светильников, которое необходимо установить, чтобы приблизить город к 100%-ной освещенности.

Что касается качественных показателей, то мы улучшаем и модернизируем существующее освещение: усиливаем его дополнительными светильниками, меняем лампы на более мощные, в тех же парках и скверах определяем темные пятна и освещаем их.

Первый этап намеченного плана уже почти завершен: в прошлом году мы восстановили существующую систему освещения, охватив 85% территории города. Сейчас мы сосредоточены на совершенствовании и автоматизации системы наружного освещения – второй и третий этапы.

Еще раз повторюсь, город постоянно развивается, мощности растут, повсюду идет новое строительство или реконструкция, которые вносят свои коррективы. К примеру, для прокладки новой линии подрядчики демонтируют существующую, и получается, что весь участок на определенное время остается без освещения. Так произошло в апреле этого года в парке на пересечении Маметовой – Желтоксан. Там идет реконструкция, и строители полностью отключили электричество. К сожалению, на время проведения работ освещения на этом участке не будет. Пока идут строительные работы, общая картина не видна – это естественно. Но после завершения алматинцы смогут прийти в обновленный парк и увидеть масштаб проделанной работы.

Мы одновременно устраняем текущие неполадки и следим за тем, чтобы новые линии соответствовали всем требованиям и служили долгие годы. Комплексный подход к этим задачам позволит добиться высокого уровня освещенности во всем городе. Мы четко осознаем серьезность поставленных Главой государства задач и уже два года системно работаем над их выполнением.