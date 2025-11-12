#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Общество

Все улицы Медеуского района Алматы будут освещены до конца 2025 года

Все улицы Медеуского района Алматы будут освещены, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:33 Фото: акимат города Алматы
В Медеуском районе Алматы продолжается модернизация системы наружного освещения. До конца текущего года освещением будут охвачены все улицы района, как центральные, так и частные территории, включая садоводческие товарищества.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции акима района Еркебулана Оразалина в Региональной службе коммуникаций.

Фото: акимат города Алматы

В рамках проекта "Строительство новых линий наружного освещения по неосвещенным улицам и садоводческим товариществам Медеуского района" устанавливаются 2598 светильников и 33 шкафа управления. Протяженность новых линий составляет 70 км. На сегодняшний день завершены работы на 100 из 114 участков.

Фото: акимат города Алматы

Также проводится архитектурная подсветка фасадов жилых домов. Работы охватывают 75 домов, из которых 69 проходят текущий ремонт, а 51 будут полностью освещены декоративными светильниками. Подсветка реализуется на проспектах Аль-Фараби и Достык, улицах Пушкина, Жолдасбекова и Райымбек батыра.

Фото: акимат города Алматы

Реализация этих работ позволит обеспечить стопроцентный охват уличного освещения в Медеуском районе, повысить уровень безопасности и создать комфортную городскую среду в вечернее время.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Уровень освещенности в Алматы до конца 2025 года доведут до 100%
16:29, 05 мая 2025
Уровень освещенности в Алматы до конца 2025 года доведут до 100%
Три популярных сквера в Медеуском районе Алматы сделают лучше до конца 2023 года
12:07, 14 декабря 2023
Три популярных сквера в Медеуском районе Алматы сделают лучше до конца 2023 года
Воду в Медеуском районе Алматы по-прежнему подают по графику
10:52, 02 августа 2023
Воду в Медеуском районе Алматы по-прежнему подают по графику
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: