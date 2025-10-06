#АЭС в Казахстане
Общество

Ни денег, ни жилья: десятки астанчан стали жертвами схем с перепродажами квартир

астанчане случайно узнали, что рискуют остаться без жилья из-за схем с перепродажами, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 22:32 Фото: pixabay
Десятки астанчан могут остаться без квартир, за которые, как они утверждают, заплатили деньги. Их право на недвижимость оказалось под угрозой из-за схем с перепродажами. Причем об аресте имущества часть людей узнала случайно, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КТК, 71 квартира и еще пять парковочных мест и нежилых помещений оказались под арестом. Об этом владельцы имущества узнали случайно, когда один из соседей опубликовал в домовом чате официальный документ от следственных органов. Жители престижного ЖК на левобережье столицы и подумать не могли, что их собственность будет под санкциями из-за чужих разбирательств.

"Арестовали наши квартиры. Нас об этом никто не уведомил, мы об этом не знали. Арест наложили спустя год-два, как эти квартиры были куплены", – рассказала Анар Тыштыбаева.

Владельцы узнали, что недвижимость, которую многие купили в ипотеку, стала инструментом обогащения в целой схеме махинаций. Одну из квартир жители называют "легендарной" – говорят, ее умудрились перепродать семь раз. Под арестом имущество оказалось именно из-за того, что афера провалилась, когда "новые" собственники столкнулись с проблемами при оформлении документов и разыскали "старых", которые живут в ЖК не первый день.

"Одну квартиру по несколько раз приобретали, продавали они. Теперь, не получив свои документы, нам пришлось обратиться в следственные органы. Возбудили уголовное дело". Айнагуль Бакирова

Троих фигурантов дела задержали. Но те, по словам астанчанки, решили сыграть на опережение и заявили, что не признают документы, которые есть на руках как у "старых", так и у "новых" хозяев – ни нотариальные заверения, ни регистрацию в госорганах.

В итоге одни остались без денег и квартир, а другие боятся выселения. Дело осложняется тем, что в строительстве участвовала зарубежная фирма. Представители компании-застройщика, говорят собственники, поначалу шли на контакт. Обещали даже решить проблему: кому-то выдать квартиру, кому-то вернуть деньги. Но в итоге передумали.

Ранее сообщалось, что акмолинка лишилась денег, ожидая обещанное жилье.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
