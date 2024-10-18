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Десятки невест в Актобе остались без приданого на сумму свыше 14 миллионов тенге

Десятки невест в Актобе остались без приданого, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 01:15 Фото: pixabay
В Актобе десятки невест остались без мебели для приданого. Спальные гарнитуры, за которые родители заплатили еще задолго до свадьбы, оказались только в каталоге. Дело в том, что покупатели стали заложниками недобросовестного предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в таком положении оказались родители 22 невест.

"У них там на витрине стояла одна мебель, все остальное только на фото было. Мы просто показали ту мебель, которая нам понравилась на ее странице. Они нам скидку дали. И я там же, на месте, полный расчет сделала. В феврале оплатила, в сентябре они должны были нам сделать доставку. Но уже и свадьба прошла, но так ничего и не привезли". Камшат Сагандыкова

Оказывается, на самом деле никакой мебели, которую рекламировала дама-продавец, на складе не было. И людям пришлось краснеть перед сватами. Ведь во время тоя родители невесты уверяли: приданое уже в пути. В итоге, чтобы не опозориться перед кудалар, пришлось, говорят, платить дважды.

"Двойной расход. Мебель не пришла, и мы купили другую мебель. У меня, к примеру, она должна была поставить 5 августа. С тех пор вот только "завтраками" кормила: "Я привезу, привезу. Вы пока заявление не пишите. Я вам тут собралась помогать". Уже потом, 30 августа, я написала заявление". Гульмира Саменова

В свадебном переполохе теперь разбирается полиция. 39-летнюю даму подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Правда, дело приостановили. Предпринимательница, оказывается, рассказала, что сотрудничает с российской мебельной компанией, которая вроде как и задержала товар. Правоохранители хотят в этом удостовериться.

"Процесс досудебного расследования на днях был прерван в связи с направлением международного поручения в Российскую Федерацию. Как мы получим ответ из соседней страны, мы в тот же день возобновим и продолжим наши следственные мероприятия". Начальник УП города Актобе Асет Калиев

Потерпевшие не понимают, зачем обращаться в Россию, если мебель они покупали здесь. Но правоохранители просят набраться терпения: мол, этого требует процедура. На сегодня известно, что общий ущерб составляет свыше 14 млн тенге. Но в полицию продолжают поступать новые заявления по делу. Поэтому не исключено, что сумма будет еще расти.

Ранее сообщалось, что японец перед свадьбой обнаружил, что невеста старше его на четверть века.

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