Общество

Аэропорты Казахстана больше не будут хранить изъятые вещи у пассажиров

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 17:31 Фото: Zakon.kz
Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана выступил с важным обращением. Как стало известно, аэропорты страны прекращают практику хранения изъятых предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно обращению Комитета, распространенному 27 августа 2025 года:

"В целях приведения системы авиационной безопасности аэропортов Казахстана в соответствие с международными практиками и стандартами, аэропорты страны прекращают практику хранения предметов, изъятых у пассажиров при досмотре как запрещенные к перевозке на воздушном транспорте. Данное решение принято также для оптимизации процессов обслуживания пассажиров".

Также отмечено, что в рамках профилактических мер особое внимание уделяется разъяснению правил перевозки ручной клади и багажа.

"Заблаговременное ознакомление пассажирами с требованиями авиационной безопасности позволяет избежать изъятия запрещенных предметов при досмотре и способствует эффективному и быстрому прохождению процедур безопасности".Пресс-служба КГА РК

Пассажирам настоятельно рекомендуют заранее знакомиться с Перечнем предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте.

Подробная информация доступна на сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также размещена на стойках регистрации и в пунктах досмотра. Так, к примеру, вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади: жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров и другие потенциально опасные предметы.

Отдельно стоит обратить внимание, что в соответствии с действующими требованиями авиационной безопасности к перевозке не допускаются продукты без заводской упаковки:

"В частности, это касается меда, варенья, молочных и других домашних заготовок. Подобные предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации".

Кроме того, стоит помнить, что изъятые предметы и вещества, не соответствующие нормам авиационной безопасности, могут быть переданы провожающим лицам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 17:31
Казахстанцам напомнили, что перевозка чужих вещей может обернуться сроком

25 августа 2025 года в аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога. Казахстанца госпитализировали, пока он находится в реанимации. О том, что произошло, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
