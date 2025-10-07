Перепотребление медицинских услуг на 6,7 млрд тенге предотвратили в Минздраве

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказала об инструментах, которые позволили значительно снизить показатели перепотребления медицинских услуг, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что проведена оптимизация бизнес-процессов медицинских организаций. В итоге удалось снизить нагрузки на медицинский персонал до 40%.

"Запущена единая система оплаты медицинской помощи, которая позволила повысить точность автоматического выявления дефектов в четыре раза. По всей стране масштабирована цифровая идентификация пациентов, по ее результатам с начала года снижено перепотребление медицинских услуг на 6,8%, или 6,7 млрд тенге", – сказала она.

В планах запустить новую Систему управления ресурсами здравоохранения, которая будет отслеживать распределение кадров, оборудования и медицинской техники в режиме онлайн.

"В декабре планируется запуск единого хранилища медицинских данных, аккумулирующего в одном эталонном хранилище все медицинские данные. В результате в 2026 году граждане получат полноценный доступ к своим электронным паспортам здоровья", – заверила глава Минздрава.

