#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Тысячи казахстанцев смогут пройти медосмотр бесплатно

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 10:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказала о расширении доступа к медуслугам, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава напомнила, что министерством в период 2024-2025 годы проделана серьезная работа, направленная на расширение охвата населения медицинскими услугами.

"Скрининги (медосмотры) стали доступнее для пожилых (до 76 лет), охватив дополнительно 300 тыс. человек, улучшено качество существующих скринингов за счет эффективных чувствительных тестов, внедряются новые виды скринингов для раннего выявления нарушений мозгового кровообращения", – заявила Акмарал Альназарова.

Министр подчеркнула, что онкоскрининги со второго полугодия 2025 года перенесены в пакет ГОБМП, что обеспечило доступ к ним для свыше 300 тыс. незастрахованных уже в текущем году.

"С 1 января 2026 года скрининги на ранее выявление заболеваний болезней системы кровообращения, сахарного диабета, глаукомы, вирусных гепатитов будут предоставляться всем незастрахованным лицам целевой категории", – резюмировала глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, кто чаще всего пользуется медицинскими услугами в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Кто чаще пользуется бесплатными медуслугами, рассказали в Минздраве
10:35, Сегодня
Кто чаще пользуется бесплатными медуслугами, рассказали в Минздраве
В каком случае медики смогут получить 8,5 млн тенге
11:35, 29 апреля 2025
В каком случае медики смогут получить 8,5 млн тенге
Роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий в Казахстане
11:50, 05 августа 2025
Роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: