Тысячи казахстанцев смогут пройти медосмотр бесплатно

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказала о расширении доступа к медуслугам, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава напомнила, что министерством в период 2024-2025 годы проделана серьезная работа, направленная на расширение охвата населения медицинскими услугами.

"Скрининги (медосмотры) стали доступнее для пожилых (до 76 лет), охватив дополнительно 300 тыс. человек, улучшено качество существующих скринингов за счет эффективных чувствительных тестов, внедряются новые виды скринингов для раннего выявления нарушений мозгового кровообращения", – заявила Акмарал Альназарова.

Министр подчеркнула, что онкоскрининги со второго полугодия 2025 года перенесены в пакет ГОБМП, что обеспечило доступ к ним для свыше 300 тыс. незастрахованных уже в текущем году.

"С 1 января 2026 года скрининги на ранее выявление заболеваний болезней системы кровообращения, сахарного диабета, глаукомы, вирусных гепатитов будут предоставляться всем незастрахованным лицам целевой категории", – резюмировала глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, кто чаще всего пользуется медицинскими услугами в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).