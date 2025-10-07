#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Кто чаще пользуется бесплатными медуслугами, рассказали в Минздраве

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 10:35 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказала, кто чаще всего пользуется медицинскими услугами в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова указала на важность сохранять и строго соблюдать принципы солидарной ответственности в системе ОСМС.

"Представляем "портрет потребителя": по итогам 2024 года около 50% получателей помощи – дети и граждане старшего возраста. При этом около 77% поступлений в систему формируется внебюджетными источниками, прежде всего за счет взносов работающих граждан и их работодателей. Перераспределение ресурсов от экономически активных к наиболее уязвимым является основным принципом в страховой модели финансирования здравоохранения", – отметила она.

Министр отметила, что одним из главных достижений системы стала возможность реализовать ключевые принципы системы социального медицинского страхования, такие как "богатый платит за бедного, здоровый – за больного", которые обеспечивают должный уровень социальной справедливости и всеобщий доступ к медицинской помощи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 10:35
Минздрав Казахстана обратился с важной информацией касательно здоровья детей

26 августа 2025 года в алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) назвали самые дорогие операции, которые проводят детям по ОСМС в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В каких регионах Казахстана чаще всего умирают роженицы, рассказали в Минздраве
11:37, 05 августа 2025
В каких регионах Казахстана чаще всего умирают роженицы, рассказали в Минздраве
Некоторые казахстанцы будут платить больше за ОСМС
16:11, 26 марта 2025
Некоторые казахстанцы будут платить больше за ОСМС
Отмену выдачи медсправок незастрахованным казахстанцам прокомментировала глава Минздрава
12:36, 22 февраля 2024
Отмену выдачи медсправок незастрахованным казахстанцам прокомментировала глава Минздрава
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: