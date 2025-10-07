Кто чаще пользуется бесплатными медуслугами, рассказали в Минздраве

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказала, кто чаще всего пользуется медицинскими услугами в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова указала на важность сохранять и строго соблюдать принципы солидарной ответственности в системе ОСМС.

"Представляем "портрет потребителя": по итогам 2024 года около 50% получателей помощи – дети и граждане старшего возраста. При этом около 77% поступлений в систему формируется внебюджетными источниками, прежде всего за счет взносов работающих граждан и их работодателей. Перераспределение ресурсов от экономически активных к наиболее уязвимым является основным принципом в страховой модели финансирования здравоохранения", – отметила она.

Министр отметила, что одним из главных достижений системы стала возможность реализовать ключевые принципы системы социального медицинского страхования, такие как "богатый платит за бедного, здоровый – за больного", которые обеспечивают должный уровень социальной справедливости и всеобщий доступ к медицинской помощи.

