Динара Закиева заявила о снижении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева 7 октября 2025 года подвела итоги работы, проделанной за два года в рамках исполнения поручения президента ужесточить наказание за все формы насилия в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

По словам омбудсмена, за это время приняты необходимые законы, программы и постановления, направленные на создание целостной системы обеспечения безопасности детей – особенно в сфере профилактики и защиты от насилия.

"Создаются управления по защите прав детей в структурах акиматов, центры поддержки семьи, мобильные группы; увеличивается количество сотрудников органов опеки. Открыт государственный контакт-центр, а в школах внедрен QR 111 для прямой связи с детьми. Сегодня главной задачей является качественная реализация всех принятых мер. В этой связи идет большая совместная работа с госорганами и акиматами под руководством государственного советника Карина Е.Т." – написала Закиева на своей странице в Instagram.

Детский омбудсмен продолжила, что во время работы над внедрением мер, они видят не только системные проблемы, требующие решения, но и заметные положительные изменения, произошедшие за короткий срок.

"Так, по итогам девяти месяцев текущего года количество преступлений против половой неприкосновенности детей снизилось на 18% по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе на 24% по фактам педофилии, за которые введено только пожизненное заключение. Количество преступлений по статьям "Убийство" и "Тяжкий вред, повлекший смерть" уменьшилось соответственно на 22% и 50%. Снижение тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей – показатель эффективности предпринятых мер. Однако за каждой цифрой стоит судьба ребенка. Наша цель бороться за каждого, прилагая все усилия, чтобы подобных преступлений не было вовсе", – пишет Закиева.

По ее словам, особое внимание уделяется профилактике детских суицидов.

"С открытием центров психологической поддержки во всех регионах и внедрением единой программы профилактики ситуация начала стабилизироваться. Впервые за 10 лет в Алматинской области отмечено значительное снижение числа суицидов среди несовершеннолетних. Тем не менее, впереди – большая и кропотливая работа. Необходимо глубже изучать причины, своевременно диагностировать риски, обеспечивать качественное сопровождение и психологическую помощь детям". Динара Закиева

60% суицидов, по ее словам, связаны со сложными отношениями в семье.

"Поэтому, опираясь на тысячи писем и сообщений от детей, которые поступают к нам или которые дети оставляют перед непоправимым поступком – голосов самих детей, наполненных болью, страхами быть осужденным родными, беззащитностью и глубоким, как океан, чувством одиночества, хочу обратиться к родителям и всем взрослым. Все, что нужно детям – это ваша любовь забота и понимание, что вы всегда рядом, что ребенок не один, что что бы ни случилось – ребенок всегда будет чувствовать защиту и поддержку семьи", – отметила Закиева.