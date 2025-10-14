#АЭС в Казахстане
Общество

ЮНИСЕФ: Казахстан в числе лидеров по снижению насилия над детьми

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:06 Фото: pexels
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева накануне, 13 октября 2025 года, заявила о снижении применения родителями насильственных форм дисциплинирования детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из результатов исследования МИКС (Мульти-ииндикаторное кластерное обследование, проводимое ЮНИСЕФ один раз в пять лет).

"В Казахстане с 53% до 38% снизилось применение родителями насильственных форм дисциплинирования детей, включая физическое наказание и психологическую агрессию в процессе воспитания детей, согласно результатам исследования МИКС 2024, проводимого ЮНИСЕФ", – написала Динара Закиева в Instagram в понедельник.

Это, как подчеркнула она, один из лучших показателей среди стран Центральной Азии и стран Европы, представленных и выделенных в отчете регионального советника по вопросам защиты детей ЮНИСЕФ Европы и Центральной Азии Аарона Гринберга в ходе международной конференции по искоренению насилия в отношении детей, организованной специальным представителем генерального секретаря ООН, ЮНИСЕФ и правительством Румынии в Бухаресте.

"Правительства 32 стран Европейского союза и Центральной Азии собрались в Румынии, чтобы поделиться опытом, результатами проведенной работы странами на пути искоренения насилия в отношении детей по итогам первой Глобальной конференции, которая состоялась год назад в городе Богота, Колумбии".Динара Закиева

В этой связи, по словам уполномоченного по правам ребенка в РК, 13 октября в Румынии она представила коллегам из стран Европы и Центральной Азии принятые в Казахстане реформы и законы, направленные на обеспечение безопасности детей, в соответствии с инициативами президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Стоит отметить, что ранее весной в ходе визита в Казахстан и встречи с государственным советником Ерланом Кариным региональный директор ЮНИСЕФ Реджина де Доминичис высоко оценила принятые меры в сфере защиты прав детей и защиты их от насилия в нашей стране, отметив, что опыт подходов Казахстана важно представить на конференции в Европе, особенно в части внедрения QR 111, посредством которого до тысячи детей ежедневно обращаются за поддержкой и помощью, а также платформа SAFE, на которой объединены институциональные и законодательные меры, программы, внедряемые в Казахстане в целях превенции буллинга, насилия, суицида".Динара Закиева

Она подчеркнула, что "безусловно предстоит большая работа по обеспечению прав детей, искоренению насилия, которые будут отражены в более чем 150 пунктах программы "Дети Казахстана".

Ранее Динара Закиева заявила о снижении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
