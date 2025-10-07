В Казахстане хотят усложнить перевод денег через банкоматы

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал о новых способах борьбы с дропперами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что одним из актуальных вызовов остается использование банкоматов в схемах обналичивания.

"Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев", – пояснил спикер.

По его словам, для минимизации рисков выработан ряд мер. В частности, при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя. Тогда как ранее требовался только ИИН получателя.

"Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS. Также с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций. Рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев", – перечислил заместитель председателя АФМ.

Отмечается, что реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций.

Ранее Кайрат Бижанов рассказал о блогерах, которые вовлекают казахстанцев в азартные игры.

