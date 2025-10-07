#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Правила регистрации юрлиц могут ужесточить в Казахстане

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал, какие новые критерии будут учитывать при регистрации юридических лиц, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Бижанов отметил, что значительная часть финансовых нарушений связана с деятельностью фиктивных компаний. По его данным, за последние три года органами госдоходов аннулирована регистрация 3,6 тыс. таких организаций.

"Через них проведено свыше 30 тыс. мнимых сделок на 280 млрд тенге. Для предупреждения подобных фактов совместно с Минюстом и Министерством искусственного интеллекта разработан проект изменений в Правила регистрации юрлиц. В них основное внимание уделено проверке учредителей и руководителей по критериям риска: судимость, алко- и наркозависимость, психические расстройства, проверка по "черным" и "серым" спискам", – пояснил он.

Ранее Бижанов отметил, что с начала 2025 года изобличена 81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
