"Слишком красиво, чтобы быть правдой": снятые в горах Алматы уникальные кадры сразили казахстанцев

Уникальные кадры удалось снять видеографу в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Автор видео Reels Rafaelvaitov запечатлел благородное дикое животное на фоне города – оленя.

"Дикая красота Казахстана – рядом с шумом большого города. Алматы", – подписал он кадры, на которых сначала одно гордое животное свысока гор смотрит на город, затем к нему присоединяется второй олень, и они мчатся вниз по склону.

Подписчики автора восхитились кадрами. Кто-то даже усомнился в их реальности, однако Rafaelvaitov заверил, что видео настоящее.

"Уникальные кадры. Керемет", – оценил видео коллега автора, известный своими работами фотограф Дмитрий Доценко.

Ох! Как красиво!

Волшебно!

Реально или ИИ?

"ИИ вошел в чат", – написал один пользователь и получил ответ от другого: "Слишком красиво, чтобы быть правдой?"

Люди настолько отдалились от дикой природы, что не могут поверить в реальность происходящего.

Шедевр!

Просто невероятно!

А в Государственном национальном природном парке "Алтын Эмель" удалось запечатлеть редкого дикого зверя с потомством – туркестанскую рысь.