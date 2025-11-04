#Народный юрист
События

"Слишком красиво, чтобы быть правдой": снятые в горах Алматы уникальные кадры сразили казахстанцев

олени в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 09:16 Фото: Instagram/ rafaelvaitov
Уникальные кадры удалось снять видеографу в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Автор видео Reels Rafaelvaitov запечатлел благородное дикое животное на фоне города – оленя.

"Дикая красота Казахстана – рядом с шумом большого города. Алматы", – подписал он кадры, на которых сначала одно гордое животное свысока гор смотрит на город, затем к нему присоединяется второй олень, и они мчатся вниз по склону.

Подписчики автора восхитились кадрами. Кто-то даже усомнился в их реальности, однако Rafaelvaitov заверил, что видео настоящее.

  • "Уникальные кадры. Керемет", – оценил видео коллега автора, известный своими работами фотограф Дмитрий Доценко.
  • Ох! Как красиво!
  • Волшебно!
  • Реально или ИИ?
  • "ИИ вошел в чат", – написал один пользователь и получил ответ от другого: "Слишком красиво, чтобы быть правдой?"
  • Люди настолько отдалились от дикой природы, что не могут поверить в реальность происходящего.
  • Шедевр!
  • Просто невероятно!

А в Государственном национальном природном парке "Алтын Эмель" удалось запечатлеть редкого дикого зверя с потомством – туркестанскую рысь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
