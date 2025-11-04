"Слишком красиво, чтобы быть правдой": снятые в горах Алматы уникальные кадры сразили казахстанцев
Фото: Instagram/ rafaelvaitov
Уникальные кадры удалось снять видеографу в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.
Автор видео Reels Rafaelvaitov запечатлел благородное дикое животное на фоне города – оленя.
"Дикая красота Казахстана – рядом с шумом большого города. Алматы", – подписал он кадры, на которых сначала одно гордое животное свысока гор смотрит на город, затем к нему присоединяется второй олень, и они мчатся вниз по склону.
Подписчики автора восхитились кадрами. Кто-то даже усомнился в их реальности, однако Rafaelvaitov заверил, что видео настоящее.
- "Уникальные кадры. Керемет", – оценил видео коллега автора, известный своими работами фотограф Дмитрий Доценко.
- Ох! Как красиво!
- Волшебно!
- Реально или ИИ?
- "ИИ вошел в чат", – написал один пользователь и получил ответ от другого: "Слишком красиво, чтобы быть правдой?"
- Люди настолько отдалились от дикой природы, что не могут поверить в реальность происходящего.
- Шедевр!
- Просто невероятно!
А в Государственном национальном природном парке "Алтын Эмель" удалось запечатлеть редкого дикого зверя с потомством – туркестанскую рысь.
