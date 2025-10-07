9 октября в Алматы отключат холодную воду в двух районах

Жителей Наурызбайского и Бостандыкского районов в Алматы предупредили как об отключении, так и о временных ограничениях в подаче холодной воды из-за строительных работ и работ по подключению к сети. С заявлением выступило коммунальное предприятие "Алматы Су", сообщает Zakon.kz.

Известно, что в рамках работ по строительству фильтровальной станции "Аксай" 9 октября с 22:00 до 10 октября 06:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в Наурызбайском районе в микрорайоны Таужолы, Тастыбулак, Акжар (восточная часть).

Уже 9 октября 2025 года с 09:00 до 17:00 на период производства работ по подключению к сети нового водопровода холодная вода будет отсутствовать по адресам в Бостандыкском районе:

мкр. Коктем-3, дом 16а (ресторан "Посейдон");

ул. Жандосова, 2б (РЦ "Метро").

Потребителей просят с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ.

При возникновении вопросов и для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону 274-66-66.

