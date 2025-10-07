#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

9 октября в Алматы отключат холодную воду в двух районах

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 15:35 Фото: pexels
Жителей Наурызбайского и Бостандыкского районов в Алматы предупредили как об отключении, так и о временных ограничениях в подаче холодной воды из-за строительных работ и работ по подключению к сети. С заявлением выступило коммунальное предприятие "Алматы Су", сообщает Zakon.kz.

Известно, что в рамках работ по строительству фильтровальной станции "Аксай" 9 октября с 22:00 до 10 октября 06:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в Наурызбайском районе в микрорайоны Таужолы, Тастыбулак, Акжар (восточная часть).

Уже 9 октября 2025 года с 09:00 до 17:00 на период производства работ по подключению к сети нового водопровода холодная вода будет отсутствовать по адресам в Бостандыкском районе:

  • мкр. Коктем-3, дом 16а (ресторан "Посейдон");
  • ул. Жандосова, 2б (РЦ "Метро").

Потребителей просят с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ.

При возникновении вопросов и для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону 274-66-66.

Ранее акимат города обратился к алматинцам, переходящим через ремонтируемый мост на аль-Фараби. Это произошло после того, как пешеходы прорвались через закрытый на ремонт мост.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В двух районах Алматы временно отключат холодную воду
12:50, 30 июня 2023
В двух районах Алматы временно отключат холодную воду
Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
12:55, 18 мая 2023
Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
В одном из районов Алматы временно отключат холодную воду
15:25, 03 октября 2023
В одном из районов Алматы временно отключат холодную воду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: