#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

В Алматы пешеходы прорвались через закрытый на ремонт мост на аль-Фараби

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 15:13 Фото: unsplash
Советник акима Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин выступил с заявлением о проводимых ремонтных работах на надземном пешеходном переходе по пр. аль-Фараби, напротив мечети "Нур-Мубарак" в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Акчурин в своем Telegram-канале уточнил, что подрядная организация ведет работы по капитальному ремонту 5 подземных и 5 надземных пешеходных переходов по пр. Аль-Фараби.

"Работы были начаты в августе 2025 года и будут завершены в полном объеме до конца года", – заверил он.

По его словам, утром 7 октября 2025 года пешеходы самостоятельно демонтировали ограждения с предупреждающими плакатами о проводимых ремонтных работах, после чего перешли через мост.

"В настоящее время проход огражден, а на объекте организованы круглосуточные охранные мероприятия. Подрядной организации сделано замечание и поручено усилить контроль на всех объектах".Ильзат Акчурин

В связи с этим советник акима обратился с просьбой к жителям и гостям города:

"Акимат города просит отнестись с пониманием к проводимым ремонтным работам и приносит извинения за временные неудобства! Не подвергайте свою жизнь и здоровье риску. Убедительно просим соблюдать правила безопасности!"

Ранее мы уже сообщали, что в городе до 26 октября будут перекрыты участки двух улиц. Водителей настоятельно просят заранее планировать маршруты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дархан Сатыбалды сменил акима Алатауского района
11:00, 02 сентября 2025
Дархан Сатыбалды сменил акима Алатауского района
В Алматы приступили к ремонту последнего участка проспекта аль-Фараби
19:17, 14 августа 2023
В Алматы приступили к ремонту последнего участка проспекта аль-Фараби
Как избежать пробок из-за ремонта на аль-Фараби
09:40, 12 июля 2023
Как избежать пробок из-за ремонта на аль-Фараби
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: