В Алматы пешеходы прорвались через закрытый на ремонт мост на аль-Фараби

Советник акима Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин выступил с заявлением о проводимых ремонтных работах на надземном пешеходном переходе по пр. аль-Фараби, напротив мечети "Нур-Мубарак" в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Акчурин в своем Telegram-канале уточнил, что подрядная организация ведет работы по капитальному ремонту 5 подземных и 5 надземных пешеходных переходов по пр. Аль-Фараби.

"Работы были начаты в августе 2025 года и будут завершены в полном объеме до конца года", – заверил он.

По его словам, утром 7 октября 2025 года пешеходы самостоятельно демонтировали ограждения с предупреждающими плакатами о проводимых ремонтных работах, после чего перешли через мост.

"В настоящее время проход огражден, а на объекте организованы круглосуточные охранные мероприятия. Подрядной организации сделано замечание и поручено усилить контроль на всех объектах". Ильзат Акчурин

В связи с этим советник акима обратился с просьбой к жителям и гостям города:

"Акимат города просит отнестись с пониманием к проводимым ремонтным работам и приносит извинения за временные неудобства! Не подвергайте свою жизнь и здоровье риску. Убедительно просим соблюдать правила безопасности!"

