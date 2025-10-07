В Алматы пешеходы прорвались через закрытый на ремонт мост на аль-Фараби
Советник акима Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин выступил с заявлением о проводимых ремонтных работах на надземном пешеходном переходе по пр. аль-Фараби, напротив мечети "Нур-Мубарак" в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.
Акчурин в своем Telegram-канале уточнил, что подрядная организация ведет работы по капитальному ремонту 5 подземных и 5 надземных пешеходных переходов по пр. Аль-Фараби.
"Работы были начаты в августе 2025 года и будут завершены в полном объеме до конца года", – заверил он.
По его словам, утром 7 октября 2025 года пешеходы самостоятельно демонтировали ограждения с предупреждающими плакатами о проводимых ремонтных работах, после чего перешли через мост.
"В настоящее время проход огражден, а на объекте организованы круглосуточные охранные мероприятия. Подрядной организации сделано замечание и поручено усилить контроль на всех объектах".Ильзат Акчурин
В связи с этим советник акима обратился с просьбой к жителям и гостям города:
"Акимат города просит отнестись с пониманием к проводимым ремонтным работам и приносит извинения за временные неудобства! Не подвергайте свою жизнь и здоровье риску. Убедительно просим соблюдать правила безопасности!"
Ранее мы уже сообщали, что в городе до 26 октября будут перекрыты участки двух улиц. Водителей настоятельно просят заранее планировать маршруты.
