В двух районах Алматы временно отключат холодную воду 13-15 октября

В "Алматы Су" рассказали о плановых отключениях холодной воды в ряде микрорайонов и жилых комплексах Бостандыкского и Наурызбайского районов, сообщает Zakon.kz.

13 октября 2025 года с 22:00 до 08:00 14 октября на период производства работ по переключению инженерных сетей холодная вода будет отсутствовать по следующим адресам:

Наурызбайский район, мкр. "Рахат", мкр. "Курамыс" (восточная сторона);

Бостандыкский район, мкр. Мирас, ЖК "Presidents Park", "Private Hospital", Гольф клуб "Алматы Жайлау".

14 октября 2025 года с 22:00 до 08:00 15 октября на период производства работ по переключению инженерных сетей холодная вода будет отсутствовать по следующим адресам:

Наурызбайский район, мкр. "Рахат", мкр. "Курамыс" (восточная сторона);

Бостандыкский район, жилые комплексы "Солнечная долина", "Miras Park", "Долина Роз", "Тан Нуры", мкр.Мирас.

"Алматы Су" приносит извинения за доставленные временные неудобства и просит потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ.

Для получения дополнительной информации просят обращаться по телефону 274-66-66.

