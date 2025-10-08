#АЭС в Казахстане
Общество

Жители Астаны остались без газа: названы причина и сроки устранения аварии

Астана, газопровод, авария, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 09:59 Фото: АО "QazaqGaz Aimaq"
В Астане жители остались без газа из-за несанкционированных действий частной строительной компании. Подробностями аварии сегодня, 8 октября 2025 года, поделились в пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq", сообщает Zakon.kz.

В компании уточнили, что газопровод, который обеспечивает газом 1898 абонентов, был поврежден минувшей ночью на пересечении ул. Узбекали Жанибек и пр. Р. Кошкарбаева.

"Причиной инцидента стали несанкционированные земляные работы, проведенные сторонней строительной организацией без предварительного уведомления и согласования с газовой службой. В ходе буровых работ аппарат горизонтального бурения серьезно повредил газопровод среднего давления, что привело к аварийной ситуации и временному отключению потребителей от газа".Пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq"

Отмечается, что после поступления сигнала об утечке в аварийно-диспетчерскую службу на место оперативно выехали три аварийные бригады АО "QazaqGaz Aimaq".

"Для ускорения восстановительных работ дополнительно привлечены две бригады эксплуатации и ремонта газовых сетей столичного производственного филиала. Газовики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу газа к обеду".Пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq"

Как напомнили в компании, любые земляные работы вблизи газовых коммуникаций необходимо заранее согласовывать со специалистами газовой службы. Несоблюдение этих требований приводит к авариям, отключениям и создает угрозу безопасности людей.

По всем дополнительным вопросам можно обращаться в Астанинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" или звонить по номеру 5-104.

Ранее сообщалось, что часть районов Астаны 8 октября 2025 года останутся без света, воды и отопления. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

