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Происшествия

Взрыв газа в Алматы: стали известны причины

Взрыв газа, Алматы, причины , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 21:00 Фото: АО "QazaqGaz Aimaq"
Департамент по связям с общественностью и интегрированной системы менеджмента АО "QazaqGaz Aimaq" 16 июля рассказал о причинах взрыва газа в Бостандыкском районе Алматы при проведении работ по реконструкции подземного газопровода, сообщает Zakon.kz.

В компании заявили, что газоснабжение в Алматы не нарушено. 

По предварительной версии, причиной происшествия мог стать скрытый производственный дефект трубы – нарушение целостности заводского шва прямошовной трубы диаметром 426 мм.

"Безопасность жителей для нас – безусловный приоритет. Мы незамедлительно отреагировали, оцепили участок и провели первичное обследование. Газоснабжение не нарушено, угрозы нет. Подрядная организация возьмет на себя возмещение причиненного ущерба. Как социально ориентированная компания, мы, АО "QazaqGaz Aimaq", держим ситуацию под контролем. Мы рядом с людьми", – сказал директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Акылбай Сапаров.

Также в компании заверили, что все восстановительные работы будут завершены в кратчайшие сроки. 

В Алматы сегодня при взрыве газа под землей пострадали два человека, находившиеся в машине, которую от силы взрыва подбросило в воздух и перевернуло.

В пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" пояснили, что во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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