Взрыв газа в Алматы: стали известны причины

Департамент по связям с общественностью и интегрированной системы менеджмента АО "QazaqGaz Aimaq" 16 июля рассказал о причинах взрыва газа в Бостандыкском районе Алматы при проведении работ по реконструкции подземного газопровода, сообщает Zakon.kz.

В компании заявили, что газоснабжение в Алматы не нарушено.



По предварительной версии, причиной происшествия мог стать скрытый производственный дефект трубы – нарушение целостности заводского шва прямошовной трубы диаметром 426 мм.

"Безопасность жителей для нас – безусловный приоритет. Мы незамедлительно отреагировали, оцепили участок и провели первичное обследование. Газоснабжение не нарушено, угрозы нет. Подрядная организация возьмет на себя возмещение причиненного ущерба. Как социально ориентированная компания, мы, АО "QazaqGaz Aimaq", держим ситуацию под контролем. Мы рядом с людьми", – сказал директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Акылбай Сапаров.

Также в компании заверили, что все восстановительные работы будут завершены в кратчайшие сроки.

В Алматы сегодня при взрыве газа под землей пострадали два человека, находившиеся в машине, которую от силы взрыва подбросило в воздух и перевернуло.

В пресс-службе АО "QazaqGaz Aimaq" пояснили, что во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси.

