Общество

Сообщения от 1414 с предупреждениями могут прийти некоторым казахстанцам

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 13:02 Фото: pexels
8 октября 2025 года казахстанцам рассказали о том, что при риске утраты статуса в обязательном социальном медицинском страховании (ОСМС) они будут получать SMS-уведомления, сообщает Zakon.kz.

Сообщения направляются с короткого номера 1414.

"Цель рассылки – защита прав плательщиков ОСМС на получение медицинской помощи, а также проактивное информирование граждан в предупреждающем формате, позволяющем своевременно принять меры и избежать утраты статуса застрахованного. Первые SMS-уведомления начали поступать в сентябре лицам, которые могут лишиться статуса застрахованного в октябре 2025 года. В этот список вошли граждане, у которых последний платеж на ОСМС был произведен в июне. Так как в июле, августе и сентябре платежи не поступали, в октябре они рискуют потерять статус", – сообщили в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС).

Там напомнили, что те, кто прекращает уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев (согласно Закону "Об ОСМС"). В этот период они считаются условно застрахованными, но за ними сохраняется обязанность по уплате взносов за пропущенные месяцы.

Казахстанцам рекомендуют внимательно следить за сроками и полнотой внесения платежей, чтобы избежать приостановления статуса "застрахован" и возможных ограничений при получении медицинской помощи.

Ранее в Минздраве прокомментировали вопрос возможности казахстанцев использовать деньги из медстрахования.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
