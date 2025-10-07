На вопрос о возможности использовать деньги из медстрахования ответили в Минздраве

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 7 октября 2025 года рассказала, могут ли казахстанцам разрешить использовать в личных целях деньги медстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что эти вопросы с прошлого года поднимаются на разных уровнях. Однако, по ее словам, в Казахстане действует медицинское страхование с элементами социального страхования.

"Система медицинского страхования возврат этих средств, накоплений на какие-то личные счета или условно накопительные счета сегодня не предусматривает", – ответила глава Минздрава.

7 октября 2025 года председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов сообщил, что приписки в больницах Казахстана сократили в 19 раз.