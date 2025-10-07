#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

На вопрос о возможности использовать деньги из медстрахования ответили в Минздраве

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 12:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 7 октября 2025 года рассказала, могут ли казахстанцам разрешить использовать в личных целях деньги медстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что эти вопросы с прошлого года поднимаются на разных уровнях. Однако, по ее словам, в Казахстане действует медицинское страхование с элементами социального страхования.

"Система медицинского страхования возврат этих средств, накоплений на какие-то личные счета или условно накопительные счета сегодня не предусматривает", – ответила глава Минздрава.

7 октября 2025 года председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов сообщил, что приписки в больницах Казахстана сократили в 19 раз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Причину внезапной смерти молодого врача в Астане озвучила глава Минздрава
12:25, Сегодня
Причину внезапной смерти молодого врача в Астане озвучила глава Минздрава
Можно ли сделать взносы в Фонд медстрахования наследуемыми, рассказала Альназарова
11:32, 24 июля 2025
Можно ли сделать взносы в Фонд медстрахования наследуемыми, рассказала Альназарова
Тысячи казахстанцев смогут пройти медосмотр бесплатно
10:46, Сегодня
Тысячи казахстанцев смогут пройти медосмотр бесплатно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: