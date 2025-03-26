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Общество

Некоторые казахстанцы будут платить больше за ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 16:11 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в Мажилисе 26 марта 2025 года представила поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, для обеспечения финансовой устойчивости всей системы законопроектом предлагаются две инициативы, которые направлены на повышение солидарной ответственности государства, работодателей и самих граждан:

  • повышение верхнего предела базы исчисления отчислений работодателей и взносов работников без повышения номинальных ставок;
  • увеличение ставок взносов государства в систему ОСМС.
"С 1 января 2026 года предлагается увеличить верхний предел базы (дохода. – Прим. ред.) для исчисления взносов в систему ОСМС – с 10 до 50 МЗП. То есть в пять раз мы увеличиваем (с 850 тыс. тенге до более 4,2 млн тенге. – Прим. ред.)", – отметила Акмарал Альназарова.

В справочной информации Минздрава сказано, что таким образом предлагается отмена льготы по уплате взносов и отчислений высокооплачиваемых работников в систему ОСМС, также восстановление социальной справедливости, когда граждане независимо от уровня дохода оплачивают одинаковую долю взносов в ОСМС.

"Эти изменения коснутся около 9% из всех наемных работников или около 508 тыс. человек и их работодателей. Потому что сейчас лица с высокими доходами платят пропорционально меньше", – пояснила Акмарал Альназарова.

На втором этапе предлагается постепенное повышение размеров ставок взносов государства на ОСМС, начиная с 2027 года.

"Таким образом, мы начинаем частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции Закона РК об ОСМС в 2015 году – тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне 7% против 2% сейчас. Это позволит не увеличивать размер взносов для работников и работодателей и обеспечить бесперебойность системы оказания медицинской помощи в долгосрочной перспективе", – заверила Акмарал Альназарова.

Ранее в Минздраве рассказали, в каких случаях будет осуществляться возврат излишне (ошибочно) зачисленных в фонд сумм отчислений, взносов или пени за несвоевременную или неполную уплату отчислений или взносов.

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Мадина Мамырханова
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