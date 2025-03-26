Некоторые казахстанцы будут платить больше за ОСМС
По словам главы Минздрава, для обеспечения финансовой устойчивости всей системы законопроектом предлагаются две инициативы, которые направлены на повышение солидарной ответственности государства, работодателей и самих граждан:
- повышение верхнего предела базы исчисления отчислений работодателей и взносов работников без повышения номинальных ставок;
- увеличение ставок взносов государства в систему ОСМС.
"С 1 января 2026 года предлагается увеличить верхний предел базы (дохода. – Прим. ред.) для исчисления взносов в систему ОСМС – с 10 до 50 МЗП. То есть в пять раз мы увеличиваем (с 850 тыс. тенге до более 4,2 млн тенге. – Прим. ред.)", – отметила Акмарал Альназарова.
В справочной информации Минздрава сказано, что таким образом предлагается отмена льготы по уплате взносов и отчислений высокооплачиваемых работников в систему ОСМС, также восстановление социальной справедливости, когда граждане независимо от уровня дохода оплачивают одинаковую долю взносов в ОСМС.
"Эти изменения коснутся около 9% из всех наемных работников или около 508 тыс. человек и их работодателей. Потому что сейчас лица с высокими доходами платят пропорционально меньше", – пояснила Акмарал Альназарова.
На втором этапе предлагается постепенное повышение размеров ставок взносов государства на ОСМС, начиная с 2027 года.
"Таким образом, мы начинаем частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции Закона РК об ОСМС в 2015 году – тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне 7% против 2% сейчас. Это позволит не увеличивать размер взносов для работников и работодателей и обеспечить бесперебойность системы оказания медицинской помощи в долгосрочной перспективе", – заверила Акмарал Альназарова.
Ранее в Минздраве рассказали, в каких случаях будет осуществляться возврат излишне (ошибочно) зачисленных в фонд сумм отчислений, взносов или пени за несвоевременную или неполную уплату отчислений или взносов.