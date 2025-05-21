Минздрав разъяснил нововведения в системе ОСМС: что изменится для казахстанцев

В Министерстве здравоохранения Казахстана 21 мая 2025 года рассказали, что изменится в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

Ранее в Мажилисе был одобрен во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования", который содержит ряд ключевых нововведений по совершенствованию системы ОСМС.

Отметим, что глава государства в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года поручил сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи. Гарантированный государством пакет будет обеспечиваться за счет средств бюджета.

В Минздраве сегодня пояснили, что единый пакет медицинской помощи направлен на гарантированное обеспечение базовой медицинской помощи услуг по наиболее распространенным заболеваниям, а также исключение дублирования между пакетом ГОБМП и ОСМС.

"Однопакетное финансирование призвано обеспечить четкие границы и прозрачность перечня медуслуг как для пациентов, так и для врачей, повысить доступность и качество медицинской помощи. Для перехода к единому пакету медицинской помощи министерством и независимыми экспертами проведен всесторонний анализ всех видов услуг, в том числе и их стоимости. Главная цель – максимальный охват граждан системой ОСМС и обеспечение доступности для каждого гражданина страны". Пресс-служба МЗ РК

Первое. Базовый пакет ПМСП в ГОБМП даст возможность получить медицинскую помощь при первичном обращении в ПМСП независимо от статуса застрахованности.

В пакете ГОБМП остается доступ к обширному спектру медицинских услуг: Вакцинация и онкоскрининги на раннюю диагностику.

Диагностика, лечение, лекарственная помощь при подозрении на социально значимые заболевания.

Медицинская помощь при инфекционных заболеваниях.

Скорая медицинская помощь, паллиативная помощь, сестринский уход и другие виды медпомощи.

Второе. Правительством изначально предлагалось установить верхний предел для исчисления отчислений работодателей и взносов работников на ОСМС на уровне 50-кратного размера минимальной заработной платы.

С учетом рекомендаций депутатского корпуса принято решение снизить верхний предел для исчисления отчислений работодателей до 40 МЗП и работников до 20 МЗП. Это компромиссное решение, которое позволяет сохранить баланс: с одной стороны – обеспечить устойчивость системы обязательного медицинского страхования, с другой – снизить нагрузку на работников и работодателей.

Третье. Для привлекательности системы ОСМС введена норма по увеличению льготного периода для тех граждан, кто столкнулся с временными трудностями, остался без доходов.

Теперь граждане, которые самостоятельно и без перерывов платят взносы в течение пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев даже при временном отсутствии платежей. Раньше этот срок составлял всего три месяца. Это справедливое и важное решение – оно поддержит тех, кто стабильно участвует в системе и сталкивается с временными трудностями.

Четвертое. Особо надо отметить, что в Предпринимательский кодекс РК вводится новая норма по наделению Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК надзорной функцией для выявления нарушений в оказании медицинских услуг без разрешительных документов.

Пятое. Также в рамках данного законопроекта предусмотрена норма, расширяющая доступ граждан к операциям по трансплантации роговичной ткани и гемопоэтических стволовых клеток.

Теперь данные виды медпомощи могут быть оказаны медицинскими организациями независимо от форм собственности, что позволит обеспечить доступность медицинской помощи и снизить длительность ожидания в таких операциях.

Проект закона, как отметили в Минздраве, также направлен на укрепление финансовой устойчивости системы здравоохранения и создание стимулов для полноценного участия граждан в системе ОСМС.

"Принятие данного законопроекта позволит расширить государственные гарантии – все граждане, независимо от наличия статуса застрахованности, смогут проходить бесплатную раннюю диагностику социально значимых заболеваний". Пресс-служба МЗ РК

Кроме того, проект закона предусматривает повышение ответственности местных исполнительных органов – за счет местных бюджетов будет обеспечено участие в системе ОСМС социально уязвимых категорий граждан.