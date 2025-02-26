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Общество

Запретить операции по смене пола в Казахстане предлагает депутат

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 13:31 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Магеррам Магеррамов на заседании палаты 26 февраля 2025 года высказался о смене пола в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что необходимо твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности. При этом, по его словам, согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, дееспособные, кроме лиц с психическими, поведенческими расстройствами имеют право на смену пола.

"Принимая во внимание богатую историю нашей страны, ее самобытность, сохраненную предками, доставшиеся нам в наследство культурные и традиционные ценности, возникает вопрос о приемлемости для нас изменения половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации. Однако само понятие "лицо с расстройством половой идентификации" уже предполагает наличие у данного лица какого-то нарушения. Судя по тому, что у данных лиц нет физических аномалий, обоснованно предположить, что расстройство есть либо в психике, либо в поведении. Соответственно, нельзя оправдать гормонального и хирургического вмешательства в здоровое тело человека с расстройствами психического и/или поведенческого аспекта, и приводить его тело в состояние, которое, по мнению человека с диагнозом "расстройство", отвечает его искаженным реалиям", – заявил Магеррам Магеррамов.

Он задается вопросом, почему поведенческое/психическое расстройство лечится у нас хирургическим путем.

"Фракция НПК требует до изменения законодательства в части разрешения смены пола наложить запрет на данную манипуляцию", – заявил Магеррам Магеррамов.

Напомним, что еще в 2020 году были утверждены Правила медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации.

Мадина Мамырханова
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