Катар открыл рынок труда для граждан Казахстана

Депутаты Сената на пленарном заседании 9 октября 2025 года ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Государства Катар о регулировании трудоустройства казахстанцев в Катаре. Документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Руслан Рустемов напомнил, что соглашение было подписано 14 февраля 2024 года в городе Дохе.

"Соглашение предусматривает правовое регулирование трудоустройства граждан Казахстана в Государстве Катар. Для этого устанавливаются следующие процедуры: отбор, прием на работу казахстанских граждан и определение их прав при трудоустройстве. Также в качестве приложения к соглашению утверждается типовой трудовой договор о найме работников из Республики Казахстан в Государстве Катар", – сказал он.

Отмечается, что типовым трудовым договором предусматриваются обязанности работодателя по предоставлению жилья или выплате пособия на проживание, бесплатного транспорта до места работы и обратно либо выплате транспортного пособия, медицинскому обслуживанию и обеспечению работников по трудоустройству, включая ежегодный отпуск, в соответствии с законодательством Государства Катар.

"Работодатель Государства Катар не вправе вносить какие-либо изменения в типовой трудовой договор. В результате принятия закона будет обеспечена правовая и социальная защита граждан Казахстана, выезжающих на работу в Государство Катар", – пояснил сенатор.

Он сообщил, что на сегодня в Катаре работают 818 казахстанцев в сфере нефти и газа.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.