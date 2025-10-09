В Кокшетау вручили ключи от нового жилья в рамках пилотного проекта Отбасы банка

В Кокшетау состоялось одно из самых долгожданных событий для десятков семей – вручение ключей от нового жилья, передает Zakon.kz.

Эти квартиры были реализованы по льготным ипотечным займам со ставками 2% (ГЭСВ от 2% до 2,1%) и 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,8%) годовых при первоначальном взносе всего 10% для очередников на жилье. Распределение жилья было в рамках пилотного проекта Центра обеспечения жильем Отбасы банка – Национального института развития в жилищной сфере.

Всего акимат Акмолинской области передал банку 68 двухкомнатных квартир. Среди новоселов – многодетные семьи, люди с инвалидностью, дети-сироты, вдовы и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Фото: Отбасы банк

Директор филиала Отбасы банка Алмат Нурахметов подробно рассказал, в чем суть этого проекта и почему он стал переломным моментом в системе жилищного обеспечения:

"Это первое распределение кредитного жилья, проведенное Отбасы банком полностью в автоматическом режиме. Человеческий фактор исключен – система сама определяет участников, учитывая дату постановки в очередь и категорию очередника. Затем проводится проверка доходов и подтверждение готовности принять предложенную квартиру. Таким образом, все максимально прозрачно и справедливо. Сегодня 21 семья уже получила свои ключи, в ближайшее время еще 47 человек приобретут жилье по доступным условиям, а позже мы распределим еще 55 квартир".

Это не просто цифры. За каждой квартирой – живая история, судьба, дети, их будущее. Важно, что теперь семьи, которые долгие годы стояли в очереди, получили возможность улучшить свои условия и обрести уверенность в завтрашнем дне.

К примеру, Айгуль Бейсеитова, мать пятерых детей, стояла в очереди почти пять лет.

"Мы каждый год переезжали, жили в арендованных квартирах или у знакомых. Это постоянное чувство временности особенно тяжело, когда у тебя дети. Им нужен постоянный дом. Когда пришло сообщение, что мы прошли, я не поверила. Квартира просторная, светлая, с окнами во двор, где уже стоит современная детская площадка. Рядом школа, аптека, магазины – все, что нужно. Для нас это не просто стены, это уверенность в завтрашнем дне", – поделилась счастливая обладательница нового жилья.

В том же жилом комплексе ключ в своей двери сегодня впервые повернула Зарина Беркутова. Она стояла в очереди на жилье по категории "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей".

Фото: Отбасы банк

"Я дважды подавала заявку. Когда в первый раз не прошла, было трудно не потерять надежду. Но решила, что не сдамся. И вот теперь стою в собственной квартире. Для нас, выросших без родителей, дом – это не просто крыша над головой. Это чувство, что у тебя наконец-то есть в этом мире свой собственный угол", – поделилась трогательным признанием девушка.

В пилотном режиме Отбасы банк в августе начал прием заявлений от очередников на льготное кредитное жилье. Казахстанцы подавали заявки, затем был сформирован пул участников, и система автоматически распределила жилье с учетом даты постановки на учет и уровнем дохода.

В первую очередь квадратные метры были распределены среди приоритетных категорий граждан. Это ветераны ВОВ и приравненные к ним ветераны боевых действий на территории других государств, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, лица с инвалидностью I и II групп, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, вдовы или вдовцы.

На них пришлось не менее 70% от общего объема жилья. При этом 20% от указанного объема распределили среди детей-сирот. Оставшиеся 30% квартир были распределены между другими категориями очередников.

В числе обладателей квартир – Зайра Аубакирова с мужем и пятью детьми. Младшей всего три года. Они переехали из села, снимали жилье, ютились в общежитии.

"Мы были в общежитии на временной регистрации. Я работаю медсестрой, и, честно говоря, даже не верила, что смогу приобрести квартиру. Но подала заявку, прошла отбор, и вот ключ у меня в руках. Это очень теплое жилье, уютное, на пятом этаже", – рассказала Зайра Аубакирова.

Фото: Отбасы банк

Напомним, обеспечение граждан жильем – один из приоритетов государственной политики.

"Только за последние два года около 5 000 семей обрели собственное жилье – результат, сопоставимый с объемами за предыдущие семь лет. Благодаря внедрению новых механизмов и инструментов привлечения инвестиций в жилищные программы еще около 1 000 семей улучшили свои жилищные условия, а главное – появилась возможность сокращать очередность. Отрадно, что пилотный проект по распределению жилья среди очередников стартовал именно в Кокшетау", – отметила заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова.

В ближайшее время Отбасы банк начнет распределение арендного и кредитного жилья и в других регионах страны – там, где у акиматов уже имеется готовое жилье для передачи очередникам. Это позволит продвинуть очередь и поможет решить жилищный вопрос тем, кто больше всего в этом нуждается.