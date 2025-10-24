В Кокшетау открыли новую школу на 500 мест, построенную взамен аварийной

В канун Дня Республики в Кокшетау состоялось техническое открытие новой школы №10 на 500 мест, возведенной на месте аварийного здания. Новый объект стал символом обновления системы образования региона и очередным примером партнерства государства и бизнеса в решении социальных задач.

Школа построена по стандартам национального проекта "Келешек мектебі" и соответствует современным требованиям к качеству и безопасности обучения. Уже во второй учебной четверти она распахнет двери для учеников, которые долгие годы были вынуждены заниматься в других школах из-за аварийного состояния прежнего здания.

Современное трехэтажное здание впечатляет не только архитектурой, но и внутренним оснащением. Здесь созданы все условия для комфортного и продуктивного обучения – просторные классы, лаборатории, кабинеты робототехники, современный спортивный зал и конференц-зал. Территория школы разделена на три зоны – учебную, спортивно-игровую и хозяйственную. Для безопасности детей установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в Центр оперативного управления полиции.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Новый объект посетили аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, министр просвещения Жулдыз Сулейменова и генеральный директор АО "Казцинк", ставшего спонсором проекта, Жанат Жанботин.

"Реализация этого проекта – результат выполнения поручений главы государства, который неоднократно подчеркивал: дети Казахстана должны учиться в безопасных и современных школах. Это пример эффективного партнерства власти и бизнеса, когда социальная ответственность становится не просто словом, а конкретным делом. Сегодня Кокшетау получает современный образовательный центр, где учителя и дети будут работать в достойных условиях", – отметил Марат Ахметжанов.

Старая школа, на месте которой вырос новый объект, имела всего десять учебных кабинетов и даже не была оборудована столовой. Долгие годы она числилась в числе аварийных, а сотни учеников вынуждены были добираться в другие учебные заведения города.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Чтобы решить эту проблему, в 2023 году между областным акиматом и компанией "Казцинк" был подписан меморандум о строительстве новой школы на месте старой. Проект реализован за счет частных инвестиций предприятия, что стало одним из самых заметных примеров социального партнерства в регионе.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова, поздравляя педагогов и родителей с открытием новой школы, подчеркнула, что этот объект по оснащению не уступает лучшим инновационным учебным заведениям страны.

"Сегодня в Казахстане функционирует более 500 инновационных школ, и эта школа не уступает им по уровню оснащения и условиям для обучения. С 2019 года в стране построено 1300 новых школ, где обучается около миллиона детей. Президент страны уделяет особое внимание вопросам образования, и открытие таких школ – это доказательство того, что государство инвестирует в будущее нации", – сказала министр.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Спонсорская компания с особым вниманием подходит именно к социальным инициативам и считает образование стратегическим направлением.

"Мы построили эту школу по самым высоким стандартам качества. Здесь более шестидесяти учебных кабинетов, оснащенных современными лабораториями, компьютерной техникой и оборудованием для робототехники. Созданы все условия для занятий спортом и творческого развития. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в развитие региона и создание достойных условий для детей", – подчеркнул гендиректор АО "Казцинк" Жанат Жанботин.

Теперь сотни кокшетауских школьников смогут учиться в комфортных, безопасных и вдохновляющих условиях, а их родители – быть уверенными, что образование их детей находится на уровне времени.