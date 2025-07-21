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Общество

Названо условие, при котором в Казахстане можно выйти на пенсию в 53 года

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 12:47 Фото: Zakon.kz
В Казахстане некоторые категории граждан могут уйти на заслуженный отдых до наступления общеустановленного пенсионного возраста. Об этом 21 июля 2025 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила руководитель Управления пенсионного и социального обеспечения Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК Анель Шенеева, на сегодняшний день общеустановленный возраст для выхода на пенсию в Казахстане составляет:

  • для мужчин – 63 года,
  • для женщин – 61 год.
"При этом в соответствии с Социальным кодексом РК женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей до 8-летнего возраста, могут выйти на пенсию в 53 года", – подчеркнула спикер.

Также, по ее словам, во исполнение поручений главы государства с 1 января 2024 года в целях повышения социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, предусмотрено назначение специальных социальных выплат.

"На их получение имеют право граждане при достижении 55-летнего возраста и наличие уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение не менее 7 лет. Таким образом, данной категории работников предоставляется право уйти с работы с вредными условиями труда и получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста".Анель Шенеева

Кроме того, как отметила глава управления, на ранний выход на пенсию по выслуге лет имеют право сотрудники силовых структур.

"Назначение пенсии по выслуге лет производится соответствующими государственными органами в зависимости от ведомства, в котором работает сотрудник".Анель Шенеева

Ранее сообщалось, что в Казахстане стало больше пенсионеров и повысился средний размер выплат. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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