Еще два новых Центра активного долголетия появились в Алматы

В Наурызбайском районе Алматы официально открылись два новых Центра активного долголетия, ставшие важным этапом в создании комфортных условий для пожилых жителей района.

Таким образом, сегодня в районе функционируют уже три центра, которые помогают пожилым людям вести активный, здоровый и насыщенный образ жизни, сообщили в акимате Наурызбайского района.

Фото: акимат города Алматы

За последние годы количество пенсионеров в Наурызбайском районе выросло в 2,8 раза по сравнению с 2014 годом и сегодня составляет свыше 15, 2 тыс. человек. В ответ на растущие потребности старшего поколения были созданы новые площадки, где пожилые люди могут не только поддерживать свое здоровье, но и находить новые увлечения, общаться и получать социальную поддержку.

Первый из новых центров расположен в микрорайоне Шугыла (340/35 корпус 13). Программа центра включает разнообразные занятия, направленные на физическое и психологическое здоровье: лечебная физкультура, скандинавская ходьба, хореография, психологические тренинги, тренировка памяти, языковые курсы, настольный теннис, хоровое пение, уроки игры на домбре, а также традиционная казахская игра тоғызқұмалақ. Такое разнообразие позволяет каждому выбрать занятие по душе и оставаться активным.

Фото: акимат города Алматы

Второй центр находится в микрорайоне Калкаман-2 на ул. Ашимова, 253. Программа этого центра объединяет заботу о физическом здоровье и развитие творческого потенциала, а также социальную поддержку и сохранение культурного наследия. Среди предлагаемых занятий – йога, лечебная физкультура/айкуне, хореография, юридическая и психологическая помощь, курсы IT-грамотности, укрепление памяти, танцы, живопись, рукоделие, вокал, актерское мастерство, приготовление национальных блюд, уроки игры на домбре и музыкального жанра күй. Особое внимание уделяется сохранению народных традиций и их передаче молодому поколению.

"Для меня Центр активного долголетия – это настоящий источник вдохновения и энергии. Здесь я не только занимаюсь любимым хоровым пением, но и встречаю единомышленников, с которыми можно делиться опытом и поддержкой. Такие центры помогают нам сохранять активность и радость жизни, даже с возрастом", – поделился своим отзывом один из участников центра в Калкамане". Заслуженный артист, бывший солист ГАТОБ им. Абая Канат Кулымжанов

Фото: акимат города Алматы

"Я очень благодарна центру за возможность продолжать развиваться и чувствовать себя нужной обществу. Благодаря занятиям хором и творческим мастер-классам я ощущаю, что мой возраст – не преграда, а возможность для новых открытий и общения". Постоянная участница хора и творческих занятий Кунсулу Ермаханова

Как отмечают в районном акимате, открытие двух новых центров активного долголетия – это не просто создание новых площадок для досуга. Это важный социальный проект, направленный на улучшение качества жизни пожилых людей, их интеграцию в активное общество и укрепление здоровья. Центры становятся платформой для общения, обучения и самореализации старшего поколения.

Всего в Алматы действуют 19 подобных центров активного долголетия.