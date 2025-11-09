#Народный юрист
Происшествия

Пожар в детском доме Алматы: появились новые подробности

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 17:22 Фото: Zakon.kz
В МЧС поделились подробностями пожара на территории благотворительного детского дома в Наурызбайском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, происходит горение столовой и кровли примыкающего трехэтажного здания. Спасателями проводится вскрытие кровли для более эффективного тушения. Площадь пожара уточняется.

Создано 4 участка тушения пожара, подача газа на объект оперативно перекрыта. Для обеспечения эффективной работы развернута пожарная автолестница, через которую поданы лафетные стволы с водой.

"Пожарные автоцистерны подключены к гидрантам, обеспечена бесперебойная подача воды. На месте работают звенья газодымозащитной службы, проводится разведка и тушение внутри здания". МЧС РК

Создан оперативный штаб, ведется постоянный контроль за обстановкой.

К месту пожара также прибыли все службы города.

Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

Воспитанники детского дома размещены в здании мечети и обеспечены питанием. С ними находятся медики и психологи ЦМК и ДЧС, оказывающие необходимую помощь и поддержку.

Напомним, в Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент". По словам администрации, в здании людей нет – воспитанники были своевременно эвакуированы и находятся на безопасном расстоянии.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
