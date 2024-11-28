Российские ученые рассказали о важности сотрудничества Казахстана и России

В Астане состоялось заседание казахстанско-российского экспертного совета, приуроченное к государственному визиту президента России в Казахстан. Были обсуждены ключевые аспекты экономики, энергетики, водных ресурсов, климата и гуманитарного сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Федор Войтоловский подчеркнул значимость совета как площадки для откровенного обсуждения широкого спектра вопросов — от торгово-экономического сотрудничества до региональной и глобальной безопасности.

"Экономика Казахстана и России проходит через период модернизации, технологической трансформации без фундаментального научного задела, без совместной работы в области науки, технологий, в области подготовки кадров, причем всех уровней, от среднего специального образования до специалистов высшей квалификации, имеющих ученые степени. Если мы не будем работать вместе на всех этих направлениях, то у каждого из нас будут трудности, а потенциал сотрудничества у нас дает уникальные возможности, кумулятивные эффекты для обеих стран". Федор Войтоловский

Также стороны обсудили вопросы водоочистки и водообеспечения, где обе страны заинтересованы в обмене технологиями и опытом, особенно в контексте сельского хозяйства. По мнению директора ИМЭМО РАН, у России есть много технологий и предложений в этой сфере, и в Казахстане тоже есть очень серьезная заинтересованность. Это означает большой потенциал взаимодействия, и поиска социальных интересов.

Одной из ключевых тем заседания казахстанско-российского экспертного совета стало укрепление гуманитарных связей.

Заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Станислав Притчин отметил, что выработка общей повестки и формирование совместных нарративов необходимы для создания фундамента, на котором будет базироваться сотрудничество будущих поколений.

"У нас есть уникальный формат приграничного сотрудничества. Ежегодно главы приграничных районов при участии президента встречаются. У нас углубляется сотрудничество в образовательной сфере. Вчера был открыт филиал казахстанского университета в Омске. Российские университеты также открывают свои филиалы. Экономика является сильной частью нашего взаимодействия. Товарооборот растет из года в год. Он достаточно диверсифицирован. Затрагивает огромное количество различных проектов и сегодня на повестке дня целый комплекс важных и крупных проектов, которые в дальнейшем будут определять наше экономическое взаимодействие". Станислав Притчин

Ученый также подчеркнул, что открытие филиалов вузов и совместные проекты в области науки и технологий дадут синергетический эффект и усилят позиции обеих стран на глобальной арене.

Ранее мы сообщили, что Казахстан впервые вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России.