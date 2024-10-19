Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан и Россия договорились сотрудничать в борьбе с киберпреступностью

Казахстан и Россия планируют сотрудничать в борьбе с киберпреступностью , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 19:39 Фото: polisia.kz
В Москве состоялось заседание, в котором приняли участие министры внутренних дел Казахстана Ержан Саденов и Российской Федерации Владимир Колокольцев, сообщает Zakon.kz.

На встрече также присутствовали представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.

Ведомствами рассмотрен вопрос о сотрудничестве органов внутренних дел Казахстана и России в противодействии киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству. Кроме того, министрами подписано совместное решение, а также намечены мероприятия на предстоящий период. Заседание прошло в дружественной атмосфере и обстановке взаимного уважения, что способствовало конструктивному диалогу и принятию важных решений.

Ранее сообщалось, что глава МВД оценил работу полиции Алматы за девять месяцев.

Читайте также

новый руководитель ДП Алматинской области встретился с подчиненными
Глава МВД оценил работу полиции Алматы за девять месяцев
Ввоз цветов из Казахстана ограничили в России
Россия вводит ограничения на ввоз срезанных цветов из Казахстана
суперлуние
Уникальные кадры суперлуния над самым высоким зданием РК снял известный фотограф
Елена Беляева
Россия МВД РК Казахстан Москва Саденов Ержан 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Шоу
Гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: