Казахстан и Россия договорились сотрудничать в борьбе с киберпреступностью

В Москве состоялось заседание, в котором приняли участие министры внутренних дел Казахстана Ержан Саденов и Российской Федерации Владимир Колокольцев, сообщает Zakon.kz.

На встрече также присутствовали представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.

Ведомствами рассмотрен вопрос о сотрудничестве органов внутренних дел Казахстана и России в противодействии киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству. Кроме того, министрами подписано совместное решение, а также намечены мероприятия на предстоящий период. Заседание прошло в дружественной атмосфере и обстановке взаимного уважения, что способствовало конструктивному диалогу и принятию важных решений.

Ранее сообщалось, что глава МВД оценил работу полиции Алматы за девять месяцев.