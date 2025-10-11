Участок для строительства торгового центра в Астане не использовался по назначению

В Астане в госсобственность возвращен неосвоенный земельный участок площадью 8,9377 га, сообщает Zakon.kz.

Департаментом по управлению земельными ресурсами города Астаны КУЗР Министерства сельского хозяйства Казахстана проведена внеплановая проверка, передает пресс-служба ведомства. Так установлено, что участок, предоставленный для строительства торгового центра, длительное время не использовался по целевому назначению.

"По результатам проверки землепользователю было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства в течение одного года. Однако, в установленный срок требования предписания исполнены не были", – говорится в сообщении.

В связи с этим департамент обратился в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны с иском о принудительном изъятии земельного участка. Решением суда исковые требования были удовлетворены.

"Постановлением судебной коллегии по гражданским делам городского суда города Астаны решение оставлено без изменений. В настоящее время земельный участок возвращен в государственную собственность", – передает пресс-служба МСХ.

