Общество

Казахстанцы решили вложиться в каннабис и потеряли более 136 млн тенге

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 09:58 Фото: freepik
В Кокшету будут судить трех человек, подозреваемых в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "S-Group", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 октября 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса "S-Pharmaceutical" и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовались регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.

"Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид "Life Is Good" и "Finiko", где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта. В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге", – сообщили в АФМ.

На деньги вкладчиков подозреваемые купили две квартиры в столице с парковочным местом. На них с санкции суда наложен арест.

В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Организаторы другой финпирамиды в Алматы собрали с людей 230 млн тенге под предлогом высокодоходного заработка.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
