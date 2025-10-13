Казахстанцы решили вложиться в каннабис и потеряли более 136 млн тенге

В Кокшету будут судить трех человек, подозреваемых в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "S-Group", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 октября 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса "S-Pharmaceutical" и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовались регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.

"Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид "Life Is Good" и "Finiko", где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта. В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге", – сообщили в АФМ.

На деньги вкладчиков подозреваемые купили две квартиры в столице с парковочным местом. На них с санкции суда наложен арест.

В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Организаторы другой финпирамиды в Алматы собрали с людей 230 млн тенге под предлогом высокодоходного заработка.