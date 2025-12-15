#Казахстан в сравнении
События

Казахстанцы вложили 136 млн тенге в несуществующий британский инвестфонд

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 09:37 Фото: АФМ РК
В Астане расследуют факт организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group LTD" ("S-Group"), сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 декабря 2025 года рассказали, что компания "S-Group" позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

"Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120-180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и "рост доходности". В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях", – говорится в сообщении.

Сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге.

На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и две машины, которые для укрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

Такую же сумму потеряли казахстанцы, которым предложили инвестировать в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Ошибка в тексте: