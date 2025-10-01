Жители Алматы лишились 230 млн, поверив в обещания 1800% годовых

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы заявил о пресечении деятельности очередной финансовой пирамиды. На этот раз речь идет о Boxy Wealth. Организаторы позиционировали себя инвестиционной компанией, сообщает Zakon.kz.

Известно, что вкладчикам предлагали высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов, обещая доходность от 5% до 10% в сутки, что эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год.

Также предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки – 10% от вложений каждого нового вкладчика.

"Прием денежных средств от вкладчиков осуществлялся на банковские карты, оформленные на дропперов, после чего средства переводились на криптокошельки с целью их сокрытия", – пояснили в АФМ.

По последним данным, потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге.

"Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

