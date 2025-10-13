От чертежа до станции: студенты увидели, как строится метро Алматы

Студенты Казахской головной архитектурно-строительной академии (KazGASA) посетили стройплощадку станции метро "Калкаман".

Возможность оценить масштаб подземных и наземных работ и увидеть, как теоретические знания воплощаются в реальные инженерные решения, предоставил генподрядчик – ТОО "BCN Group" ("Bazis Construction").

В готовом левом перегонном тоннеле длиной 1591 м завершается укладка "бесшумных" рельсов по бесстыковой и бесшпальной технологии. По правому тоннелю осталось пройти около 400 м, чтобы выйти на проектную отметку 1593 м, после чего здесь также начнутся путевые работы.

Фото: ТОО "BCN Group"

Тоннели соединят действующую станцию "Б. Момышулы" со строящейся "Калкаман". Здесь завершаются монолитные работы; в готовых блоках идут отделочные работы, выполняется комплектация оборудованием и инженерными коммуникациями.

Управляющий директор компании, руководитель проекта Мурат Укшебаев напомнил, что "BCN Group" ("Bazis Construction") в 2020 году выиграла открытый конкурс на строительство третьего пускового комплекса первой линии метро Алматы – от ст. "Б. Момышулы" до ст. "Калкаман". При подведении итогов конкурсная комиссия учла финансовую устойчивость компании, опыт возведения технически сложных объектов, наличие лицензий на горнопроходческие и тоннельные работы и подтвердила соответствие квалификационным требованиям. В этом легко убедиться, посмотрев итоговый протокол на портале госзакупок.

Фото: ТОО "BCN Group"

Компания сохранила и приняла на работу всю команду специалистов-метростроевцев, за плечами у которых не только десятилетия опыта на алматинском метро и объектах стран СНГ, но и участие в проектах БАМ, Транссиб и др.

В конце 2021 года, с учетом перспективы продления линии до ст. "Барлык", акимат города в лице заказчика – КГП "Метрополитен" – принял решение изменить трассировку тоннелей и расположение станции "Калкаман". На период внесения изменений в ПСД, которые выполняло ТОО "Метропроект", и прохождения госэкспертизы, завершившейся в апреле 2023 года, проходка приостанавливалась и была возобновлена в мае 2023 года после поступления финансирования. В обновленной проектно-сметной документации пересмотрена стоимость строительства: в первоначальном проекте учитывались цены материалов и оборудования на 2017 год, а также существенно изменился курс доллара к тенге.

Фото: ТОО "BCN Group"

При этом приступить к строительству станции на площадке удалось только в конце апреля 2025 года, когда профильные управления акимата полностью завершили изъятие участков и снос домов, оказавшихся на линии метро.

Фото: ТОО "BCN Group"

По нормативам строительство станции и двух тоннелей занимает 36 месяцев. Фактически "BCN Group" ("Bazis Construction") выполнит работы за 29 месяцев чистого времени (без учета вынужденных остановок), в том числе сама станция будет построена за 14 месяцев при норме 24 месяца. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первую половину 2026 года.

Отвечая на вопросы, Мурат Укшебаев отметил, что горнопроходческий комплекс ведет проходку и сразу формирует бетонную обделку тоннеля со скоростью до 4 м в сутки. На 120-метровом участке встречались валуны диаметром 1,5-2-3 м – их дробление и извлечение заметно снижает темп. При этом в исходном отчете проектировщика указывались размеры валунов 20-40 см (редко более 50 см).

Фото: ТОО "BCN Group"

"Но мы не снижаем темпы: на проекте в три смены работает опытная команда из более 400 человек – 124 под землей и 293 на открытых участках. Техническое оснащение и круглосуточный режим работы позволит завершить проект в заданные сроки", – подчеркнул руководитель проекта.

Фото: ТОО "BCN Group"

В случае участия в строительстве новых участков метро до рынка "Барлык" ТОО "BCN Group" ("Bazis Construction") к имеющимся двум добавит еще два современных горнопроходческих комплекса; соглашение с поставщиком находится на стадии подписания. Это позволит выполнить проходку 5,3 км новой линии и строительство трех станций в течение трех лет. Ключевые условия со стороны заказчика: своевременное финансирование, оперативная передача проектных решений и строительной площадки.

Фото: ТОО "BCN Group"

При этом, если у заказчика возникнет дефицит средств, компания готова предложить два варианта решения. Первый – финансирование из казахстанских банков и реализация проекта на основе ГЧП (одобрение банков уже получено). Второй – участие в проекте в консорциуме с ведущей мировой строительной компанией, готовой привлечь долгосрочное финансирование под низкие проценты.

Ознакомившись с динамикой строительства и перспективами развития метро, студенты еще раз убедились, что реализация масштабных проектов становится возможной благодаря слаженной работе проектировщиков, инженеров и проходчиков. Возможно, на новых проектах будут работать и они, новая смена алматинских метростроителей.