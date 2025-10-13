Как отбывают наказание осужденные по делу Шерзата Полата
Фото: Instagram/justice_for_sherzat
Председатель Комитета уголовно-исправительной системы МВД Абай Кайырбеков в кулуарах министерства 13 октября 2025 года прокомментировал вопрос о том, как и где отбывают наказание осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передает корреспондент Zakon.kz.
Абай Кайырбеков напомнил, что по данному делу осуждены 7-8 человек.
"Они отбывают наказание в соответствии с приговором суда в учреждениях по режиму отбывания. Отбывают наказание на общих условиях в соответствии с законодательством. Они, насколько я знаю, только прибыли в учреждение. После соответствующей проверки их навыков работы и допуска к работе мы будем решать вопрос по дальнейшему их трудоустройству", – сказал он.
Журналисты также поинтересовались, чем закончилась проверка по факту нарушений в СИЗО – они тогда отпраздновали день рождения.
"Нет, такого мы им не позволим, данный факт был в СИЗО. По данному факту Департаментом полиции Алматинской области проводилась служебная проверка, и насколько я знаю, виновные руководители и должностные лица понесли строгую дисциплинарную ответственность", – резюмировал спикер.
Ранее министр Саденов озвучил итоги проверки свидетелей по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре.
