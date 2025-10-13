#АЭС в Казахстане
Общество

Как отбывают наказание осужденные по делу Шерзата Полата

КУИС, МВД, наказание , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 16:18 Фото: Instagram/justice_for_sherzat
Председатель Комитета уголовно-исправительной системы МВД Абай Кайырбеков в кулуарах министерства 13 октября 2025 года прокомментировал вопрос о том, как и где отбывают наказание осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передает корреспондент Zakon.kz.

Абай Кайырбеков напомнил, что по данному делу осуждены 7-8 человек.

"Они отбывают наказание в соответствии с приговором суда в учреждениях по режиму отбывания. Отбывают наказание на общих условиях в соответствии с законодательством. Они, насколько я знаю, только прибыли в учреждение. После соответствующей проверки их навыков работы и допуска к работе мы будем решать вопрос по дальнейшему их трудоустройству", – сказал он.

Журналисты также поинтересовались, чем закончилась проверка по факту нарушений в СИЗО – они тогда отпраздновали день рождения.

"Нет, такого мы им не позволим, данный факт был в СИЗО. По данному факту Департаментом полиции Алматинской области проводилась служебная проверка, и насколько я знаю, виновные руководители и должностные лица понесли строгую дисциплинарную ответственность", – резюмировал спикер.

Ранее министр Саденов озвучил итоги проверки свидетелей по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
