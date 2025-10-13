#АЭС в Казахстане
Общество

Портрет преступника представили в МВД Казахстана

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 11:43 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов во время выездного правительственного часа 13 октября 2025 года рассказал, кто в Казахстане чаще всего совершает преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов отметил, что преступность – явление социальное и зависит от множества факторов – экономических, миграционных, культурных, демографических и других процессов.

"Анализ показывает, что 80% преступников являются безработными, треть – ранее судимыми, 30% преступлений против личности совершается в опьянении", – заявил глава МВД.

Его ответ дополнила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

"Ежегодно порядка 60 тыс. лиц совершают уголовные правонарушения, из них 85% – мужчины, 15% – женщины. В 93,8% или 56 788 человек – это граждане Казахстана, 2,9% или 1783 человек – граждане СНГ и иностранцы. Чаще всего уголовные правонарушения совершают лица в возрасте от 21 до 39 лет. Таким образом, вырисовывается социальный портрет правонарушителя – это мужчина 20-40 лет, безработный (77%), без высшего образования (81%), в состоянии алкогольного опьянения (15%)", – добавила она.

По ее словам, государству необходимо направить усилия в сторону обеспечения качественного образования, создания рабочих мест, достойной оплаты труда.

Ранее министр внутренних дел РК Ержан Саденов рассказал, как можно снизить число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
