Ограничить время продажи алкоголя в кафе и ресторанах предлагает МВД

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов во время выездного правительственного часа 13 октября 2025 года рассказал, как можно снизить число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что сегодня одним из ключевых факторов, влияющих на криминогенность, является злоупотребление алкоголем. Отмечается, что ежегодно в опьянении совершается до 10 тыс. преступлений.

"В погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного. Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом мера по лишению лицензии не эффективна. Ее можно получить на следующий день на других лиц", – заявил министр.

Поэтому предлагается ввести розничную продажу алкоголя только в специальных магазинах, так называемых "алкомаркетах". Также предлагается ужесточить требования к выдаче лицензий, в том числе их лимитирование, и ввести запрет на онлайн-торговлю алкоголем.

"Кроме того, назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах в опьянении совершено более 1 400 преступлений, в том числе три убийства. Однако на сегодня некоторые госорганы эти подходы не поддерживают. Полагаю, здесь, прежде всего, нужно исходить из интересов сохранения жизни и здоровья наших граждан", – подчеркнул глава МВД.

Еще одно предложение от МВД – расширить сеть специализированных лечебных учреждений для зависимых. По стране их всего 20. Требуется еще 14

"Сама процедура направления на принудительное лечение – забюрократизирована. Предлагается организовать эту работу по принципу "одного окна", с созданием комиссии, и пересмотреть методики и протоколы медицинского лечения. Наряду с этим Минздрав рассматривает возможность отказа от практики принудительного лечения (только на добровольной основе)", – резюмировал Ержан Саденов.

25 сентября 2025 года депутат Сената Бибигуль Жексенбай призвала пересмотреть подходы к контролю ночных клубов.