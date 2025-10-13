#АЭС в Казахстане
Общество

Разобраться с черными старателями пообещал глава МВД

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:33 Фото: akorda.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов во время выездного правительственного часа 13 октября 2025 года высказался о фактах незаконной добычи полезных ископаемых, передает корреспондент Zakon.kz.

На проблему указал депутат Бакытжан Базарбек. По его словам, ⁠в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетысу участились факты незаконной срезки горных массивов и незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых.

"В Алматинской области с июля создана рабочая группа и выявлено более 20 фактов с ущербом государству в более чем 15 млрд тенге. Только по трем районам Алматинской области незаконно вывезено 6,4 млн кубометров сырья. И здесь у меня возникает вопрос – чиновники акиматов выявляют факты и направляют материалы в Департамент полиции, но стражи порядка не возбуждают уголовные дела", – сетует мажилисмен.

В пример он привел ситуацию в Талгарском районе, где выявлено девять фактов незаконной срезки горных массивов и незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых, которые подтверждены фактами и документами.

"Но в книге учета информации (КУИ) и Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрировано только пять материалов. Вопрос – как будем решать этот вопрос? Будем возбуждать уголовные дела?" – поинтересовался он.

В ответ Ержан Саденов заявил, что не знает пока причин, почему полиция не возбудила уголовные дела.

"Когда работал начальником Департамента полиции Акмолинской области сталкивался в том числе с черными старателями. В принципе, состав есть. Ущерб. Мы этот вопрос поднимали. Я обещаю, сам разберусь и вам потом доложу", – заверил глава МВД.

Ранее Саденов рассказал, кто в Казахстане чаще всего совершает преступления.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
