В полиции жертв бытового насилия привлекают за ложный вызов – депутат

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева во время выездного правительственного часа 13 октября 2025 года указала на порочную практику полиции в борьбе с бытовым насилием, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева привела данные Генеральной прокуратуры.

"Анализ показал, что органы внутренних дел вместо профилактики бытового насилия незаконно привлекали потерпевших к ответственности по статье 438 "Ложный вызов". Это привело к снижению числа заявлений о семейно-бытовом насилии на 19% за шесть месяцев 2025 года", – заявила она.

По ее словам, такие факты являются нарушением прав граждан и нивелированием законодательных инициатив по борьбе с бытовым насилием.

