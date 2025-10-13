#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

В полиции жертв бытового насилия привлекают за ложный вызов – депутат

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:11 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Снежанна Имашева во время выездного правительственного часа 13 октября 2025 года указала на порочную практику полиции в борьбе с бытовым насилием, передает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева привела данные Генеральной прокуратуры.

"Анализ показал, что органы внутренних дел вместо профилактики бытового насилия незаконно привлекали потерпевших к ответственности по статье 438 "Ложный вызов". Это привело к снижению числа заявлений о семейно-бытовом насилии на 19% за шесть месяцев 2025 года", – заявила она.

По ее словам, такие факты являются нарушением прав граждан и нивелированием законодательных инициатив по борьбе с бытовым насилием.

Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, кто в Казахстане чаще всего совершает преступления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Разобраться с черными старателями пообещал глава МВД
12:33, Сегодня
Разобраться с черными старателями пообещал глава МВД
Почему казахстанцы не доверяют полиции, рассказала депутат
12:02, Сегодня
Почему казахстанцы не доверяют полиции, рассказала депутат
Вернуть ответственность за употребление наркотиков дома предложили в Мажилисе
12:48, 11 декабря 2023
Вернуть ответственность за употребление наркотиков дома предложили в Мажилисе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: