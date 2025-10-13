Горздравы будут привлекать активистов к развитию медицинского туризма

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции в Астане поделилась своим видением развития медицинского туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что перед регионами поставлена цель по приведению туристических объектов в надлежащее состояние, необходимо установить и усилить потенциал перспективных направлений для развития медицинского туризма.

"Для этого Управления здравоохранения будут привлекать инициативных граждан, представителей различных ведомств, неправительственных организаций, бизнес-сообщества для совместного решения поставленных задач. Эти шаги обозначат четкое распределение зон ответственности, реальные сроки и показатели для мониторинга прогресса", – сказала Альназарова.

Она уточнила, что здесь речь идет о комплексе всех необходимых элементов (медицинских организаций, гостиниц, транспортных компаний, туристических агентств, а также информационных и коммуникационных систем), которые обеспечивают комплексное обслуживание иностранных и иногородних пациентов, желающих получить медицинскую помощь, реабилитацию или оздоровление в регионе и в стране.

Сегодня, 13 октября, мы также писали, что в Казахстане запланировано создание природно-медицинских кластеров.